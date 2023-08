A- A+

Série D Torcedores do Santa Cruz comparecem a jogo do Retrô na Arena de Pernambuco; veja vídeo A Fênix confirmou a classificação diante do Pacajus-CE ao vencer por 2 a 1

Dependendo do Retrô para disputar a Série D do próximo ano, torcedores do Santa Cruz compareceram à Arena de Pernambuco, no último domingo (6), para acompanhar a vitória da Fênix por 2 a 1 diante do Pacajus-CE.

No intervalo da partida, os tricolores cantaram a música tradicional "Santa meu eterno amor". Confira o vídeo:

Torcedores do Santa Cruz foram torcer para o Retrô hoje. O Retrô tem que subir pro Santa ter divisão próximo ano.pic.twitter.com/UYgbIyCrIS — Viciado em Futebol (@viciadoemfutebl) August 6, 2023

Com a classificação, o Retrô chegou às oitavas de final da Série D. A Fênix vai encarar o Maranhão como próximo adversário. Caso avance, a equipe pernambucana joga mais um mata-mata em busca do acesso à terceira divisão.

Situação do Santa Cruz

Eliminado na primeira fase da Série D, o Santa Cruz não tem vaga garantida na quarta divisão de 2024. A Cobra Coral não conseguiu a classificação no Campeonato Pernambucano e só vai disputar a competição nacional caso o Retrô suba para a Série C.

