Futebol Torcedores do Santa Cruz relatam dificuldades em acesso ao Arruda em jogo contra o Maguary Alguns tricolores relataram problemas com longas filhas, enquanto outros não conseguiram sequer entrar no estádio

Nem tudo foi festa para o torcedor do Santa Cruz no Arruda, na vitória por 2x0 diante do Maguary, pelo Campeonato Pernambucano. Diversos tricolores relataram nas redes sociais dificuldades para entrar no estádio, envolvendo longas filas e falta de organização na entrada e saída do local.

Com mais de 18 mil pessoas no estádio, alguns torcedores chegaram a dizer que não conseguiram acesso ao Arruda e desistiram de acompanhar o confronto. Em nota, o Tricolor se posicionou sobre o problema. Confira abaixo.

Após a primeira operação de jogo, identificamos algumas falhas e já estamos em diálogo com a PMPE para garantir melhorias imediatas na entrada do torcedor. Agradecemos pela compreensão e continuaremos trabalhando para proporcionar a melhor experiência no Arrudão. Juntos somos… — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 12, 2024

