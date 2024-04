A- A+

Santa Cruz Torcedores do Santa Cruz vão ao STJD e pedem vaga na Série D: "é nossa por direito" Julgamento que pode definir o futuro do clube em relação à competição desse ano acontece no Rio de Janeiro

Torcedores do Santa Cruz marcam presença, na tarde desta quinta-feira (4), em frente ao prédio do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, cobrando a participação do clube na Série D do Campeonato Brasileiro desta temporada.

"CBF, sim ao ranking. A vaga é nossa por direito", diz a frase em uma faixa.

O protesto aconteceu momentos antes do órgão julgar o pedido do clube em poder jogar a competição que inicia no fim de abril. A sessão sobre o caso do clube coral teve início pouco antes das 14h.

Enquanto o advogado Osvaldo Sestário faz a defesa do Santa Cruz, o vice-presidente Marco Benevides e o diretor Diego Hydalgo acompanham o julgamento de forma presencial.

