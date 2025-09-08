A- A+

Santa Cruz Ruas do Recife amanhecem tomadas por torcedores do Santa Cruz após acesso à Série C Após quatro anos, Tricolor garantiu o acesso à Série C no empate em 1 a 1 contra o América-RN

Alegria estampada na camisa e alívio sentido na alma. As ruas do Recife amanheceram Tricolor nesta segunda-feira (8). Após longos quatro anos de espera, o Santa Cruz está de volta à Série C. O acesso foi conquistado neste domingo (7), após um empate emocionante 1 a 1 contra o América-RN, na Arena das Dunas, em Natal.

Para o comerciante Josivan Pereira, de 60 anos, que trabalha no Mercado de São José, o sentimento de felicidade é apenas o começo dessa nova fase do Santa Cruz.

“O sentimento é de uma vitória. Saímos da Série D e não vamos mais voltar para lá. A expectativa agora é da Série C em diante. Para mim, o Santa Cruz é inacreditável, e eu nunca vou deixar de ser Santa Cruz”, declarou Josivan.

Josivan Pereira, torcedor do Santa Cruz. Foto: Matheus Ribeiro/ Folha de Pernambuco.

O comerciante Romualdo Lopes, de 30 anos, também compartilhou do mesmo sentimento. Ele também demonstrou gratidão ao goleiro Rokenedy, destaque da campanha do acesso do Tricolor.

"Só alegria. O Santa Cruz subiu, a SAF saiu e o gigante acordou. Sendo campeão ou não, o que interessava era subir [de divisão]. O elenco está de parabéns, mas o melhor é Rokenedy. Muito obrigado", agradeceu.

Ricardo Melo, de 60 anos, que trabalha em um restaurante do Mercado, também se declarou ao clube após o acesso conquistado.

“O sentimento é de alegria. Para torcer para o Santa Cruz, tem que ser Tricolor de coração mesmo. Se eu quisesse, eu torceria para o Real Madrid, mas eu torço para o Santa Cruz porque eu tenho um coração bom”, comentou Ricardo.

Ricardo Melo, torcedor do Santa Cruz. Foto: Matheus Ribeiro/ Folha de Pernambuco.

Vitor Hugo, de 40 anos, que trabalha em um comércio no Pátio do Carmo, afirmou estar aliviado depois do acesso. Ele também projetou mais sucesso para o time a partir de agora e dias difíceis para o rival Sport.

“Foi um jogo tenso, equilibrado e com pressão da torcida do América-RN, mas graças a Deus o Santa Cruz teve garra e força de vontade para conseguir empatar o jogo. A Série D é um inferno. Agora vai ser rumo à Série B, enquanto o Sport vai fazer o caminho inverso, rumo à Série C”, comentou.

Vitor Hugo, torcedor do Santa Cruz. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Quem também contou que sofreu com a partida do acesso foi a comerciante Maria José Correia, conhecida como Lia, de 70 anos. Ela também se mostrou confiante em um título Tricolor da Série D.

“Fiquei muito emocionada, quase morri do coração. Sou torcedora do Santa Cruz desde que eu me entendo por gente. Pense em uma torcida apaixonada. Agora, se Deus quiser, vamos ser campeões [da Série D]”, comentou.

Maria José Correia, torcedora do Santa Cruz. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Próximo desafio

Classificado à semifinal da Série D, o Santa Cruz agora duelará contra o Maranhão em busca de uma vaga na final da competição.

Apesar aguardar a definição de data e horário das partidas pela CBF, o Tricolor já tem a certeza que fará o primeiro jogo no Nhozinho Santos, em São Luís, e a volta no Recife.

Caso avance de fase, o Santa Cruz enfrentará o vencedor do duelo entre Barra-SC e Inter de Limeira-SP para decidir o campeão da Série D 2025.



