A- A+

Futebol Torcedores do Santa lançam documentário sobre caos da volta para casa após estreia na Série D 2011 "O dia em que a ponte caiu" retrata o caos dos tricolores após fortes chuvas atingiram a Paraíba e mudarem a rota de retorno dos pernambucanos

“Odisseia” é uma palavra de origem grega que voltou a ficar popular nas últimas semanas por conta do filme norte-americano que leva o mesmo nome, dirigido pelo cineasta Christopher Nolan, e que adapta para as telas do cinema um poema de Homero, que narra a jornada de Odisseu, herói que tenta retornar para casa após a Guerra de Troia. Esse termo, contudo, também foi adotado pelos torcedores do Santa Cruz para relembrar outra história com passagens dignas de contos gregos.

Se a obra retrata Ítaca, na Grécia, a “epopeia” coral ocorreu em João Pessoa, na Paraíba. Os guerreiros eram os tricolores e a batalha foi contra a chuva em meio ao caos dos tempos de disputa da Série D de 2011. Saga que se transformou em um documentário que será exibido nesta quinta-feira, no Arruda: “O dia em que a ponte caiu”.

Entenda

Há 15 anos, no dia 17 de julho, o Santa Cruz enfrentou o Alecrim-RN, no Almeidão, na estreia do clube da Série D. A Cobra Coral ganhou o jogo por 3x1, mas o placar foi um mero detalhe dentro dessa história que completou 15 anos.

“Foi a maior ‘invasão’ de uma torcida em outro estado, com mais de 16 mil tricolores. Como, na ida, a ponte já estava enchendo por conta da chuva, não foi possível mais torcedores chegarem lá, mas já foi um recorde. A ideia do jogo acontecer no Almeidão, mesmo o mandante sendo do Rio Grande do Norte, foi de um tricolor que era conselheiro do Guarany-CE e que levou a ideia para a diretoria do Alecrim. Eles sabiam que teriam muitos torcedores do Santa na Paraíba”, iniciou o diretor do documentário, Júnior Aguiar.

“Na volta, começaram a circular notícias pelo rádio de que a ponte de Goiana, que ligava Pernambuco a Paraíba, tinha caído. Na verdade, ela só estava cheia de água e encobriu o caminho. Mas por conta daquele mito, nós fomos orientados a pegar uma rota alternativa, saindo de João Pessoa, indo para Campina Grande, passando por Caruaru e chegando ao Recife. O que deveria ser uma viagem de duas horas virou uma de 12 horas. Ninguém estava preparado para passar a madrugada na estrada. Foi um caos”, completou.

O documentário reuniu diversas fotos e vídeos de torcedores que viveram a saga para retornar ao Recife em meio ao tempo chuvoso. “Teve gente que foi de caravana, outros que até sofreram no caminho, capotando o carro. Também entrevistamos o ex-zagueiro Thiago Mathias. O vídeo tem 20 minutos e relembra, com imagens raras, tudo que vivemos naquele dia, desde a arquibancada até o caminho para casa”, frisou Aguiar.

“O dia em que a ponte caiu” será exibido no auditório do Arruda, nesta quinta-feira (6), a partir das 19h14 (em alusão ao ano de fundação do Santa Cruz). O evento será aberto ao público.

Veja também