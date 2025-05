A- A+

Acidente Dois torcedores do São Paulo são internados após serem atingidos por placa de metal do MorumBis Caso aconteceu nesta quarta-feira (14), durante a partida do São Paulo contra o Libertad, pela Copa Libertadores

Dois torcedores do São Paulo precisaram ser internados na noite desta quarta-feira (14) após terem sido atingidos por uma placa de metal que cedeu da arquibancada do MorumBis durante a partida do São Paulo contra o Libertad, pela Copa Libertadores. O clube afirma acompanhar a situação e dar o suporte necessário.





De acordo com o clube, a placa caiu no setor Cadeira Térrea Oeste do estádio. O clube aponta que a queda aconteceu porque alguns torcedores da Arquibancada Oeste comemoraram o gol de Lucca, aos 45 minutos do segundo tempo, batendo na placa. As imagens serão analisadas para identificar os responsáveis.



Quatro pessoas foram atingidas, mas apenas duas precisaram de internação. Um homem de 49 anos teve um corte na cabeça. O filho dele, de 17, sofreu escoriações. Os dois foram encaminhados em estado estável e conscientes ao Hospital do Campo Limpo, que fica aproximadamente sete quilômetros do MorumBis, seguindo o protocolo de atendimento.

Vídeo do filho do torcedor do São Paulo atingido por uma placa de ferro no Morumbis:



"O São Paulo falou que meu irmão teve escoriações leves, mas ele está aqui com vários cortes e pontos na cabeça. O meu pai está na UTI. E o São Paulo só ajudou depois do jogo. Eu entrei no… pic.twitter.com/XckcVA2GMC — Planeta do Futebol (@futebol_info) May 15, 2025

ATUALIZAÇÃO:



O São Paulo FC informa que os torcedores atingidos por uma placa na noite desta quarta-feira (14), no MorumBIS, foram liberados para transferência para o Hospital Albert Einstein, onde seguirão o processo de recuperação e passarão por mais exames e cuidados… pic.twitter.com/Zrad6G5WU2 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 15, 2025

