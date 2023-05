A- A+

COPA DO NORDESTE Torcedores do Sport dizem que, mesmo com ingressos, não conseguiram entrar na Ilha do Retiro Público divulgado foi de 26.345

Na noite do segundo jogo da final da Copa do Nordeste, torcedores do Sport relataram problemas no acesso à Ilha do Retiro, palco da decisão desta quarta-feira (3). Pelas redes sociais, diversos Rubro-Negros disseram que, mesmo com o ingresso para a partida, não conseguiram entrar no estádio.

@sportrecife faz 17 anos que vou à ilha e nunca vi o que aconteceu hoje: com ingresso não consegui entrar! Vergonha com o torcedor — Guijermo (@AmdgHenrique) May 4, 2023

ABSURDO o que aconteceu na Ilha hoje namoral, que odioo, a pessoa tá com ingresso na mão e não entrar porra — gab! ‍ (@gabiigwilliams) May 4, 2023

Cá estou eu no faaca pq não consegui entrar na ilha mesmo com ingresso e chegando 2h antes!!!!! — Rafael Cavalcanti (@rafaelchuaa) May 4, 2023

Fui pra ilha com ingresso na mão e não entrei, obrigado pela bela logística @sportrecife — Nego (@negol87) May 4, 2023



De acordo com o Sport, o público da partida é de 26.345, com renda de R$ 1.240.625.

