Protesto Torcedores do Sport realizam protesto com faixas na Ilha do Retiro Alvos foram presidente Yuri Romão, elenco e Conselho Deliberativo do clube

Diante da má fase vivida pela equipe na temporada, torcedores do Sport usaram faixas para protestar contra o presidente Yuri Romão, elenco e Conselho Deliberativo do clube, durante a madrugada desta terça-feira (21).

Frases como "Fora Yuri e toda gestão", "time de pipoqueiro", "Conselho do Sport é vendido. A gestão é contra a torcida", foram penduradas em frente a sede da Ilha do Retiro.

O ato por parte da torcida ocorre em meio ao momento ruim do time no Brasileirão. O Sport é o lanterna da competição, com 17 pontos, e vê o rebaixamento cada vez mais perto de se concretizar.

Protesto da torcida do Sport. Foto: Reprodução/Internet

Além disso, o torcedor rubro-negro ficou incomodado pelo fato da diretoria ter vendido a operação da partida contra o Flamengo, agendada para 15 de novembro, para a Arena de Pernambuco, por R$ 3 milhões. Os torcedores do time carioca terão direito a 30% da carga de ingresso.

