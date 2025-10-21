Ter, 21 de Outubro

Protesto

Torcedores do Sport realizam protesto com faixas na Ilha do Retiro

Alvos foram presidente Yuri Romão, elenco e Conselho Deliberativo do clube

Torcida do Sport fez protesto na madrugada desta terça-feira (21)Torcida do Sport fez protesto na madrugada desta terça-feira (21) - Foto: Reprodução/Internet

Diante da má fase vivida pela equipe na temporada, torcedores do Sport usaram faixas para protestar contra o presidente Yuri Romão, elenco e Conselho Deliberativo do clube, durante a madrugada desta terça-feira (21). 

Frases como "Fora Yuri e toda gestão", "time de pipoqueiro", "Conselho do Sport é vendido. A gestão é contra a torcida", foram penduradas em frente a sede da Ilha do Retiro. 

O ato por parte da torcida ocorre em meio ao momento ruim do time no Brasileirão. O Sport é o lanterna da competição, com 17 pontos, e vê o rebaixamento cada vez mais perto de se concretizar. 

Protesto da torcida do SportProtesto da torcida do Sport. Foto: Reprodução/Internet

Além disso, o torcedor rubro-negro ficou incomodado pelo fato da diretoria ter vendido a operação da partida contra o Flamengo, agendada para 15 de novembro, para a Arena de Pernambuco, por R$ 3 milhões. Os torcedores do time carioca terão direito a 30% da carga de ingresso. 

