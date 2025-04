A- A+

FUTEBOL Torcedores do Valladolid criticam Ronaldo, dono do clube, após rebaixamento O time foi rebaixado pela terceira vez desde o ídolo brasileiro entrou na administração, em 2018

Nesta quinta (24), o Valladolid perdeu de 5 a 1 para o Bétis, e foi rebaixado para a 2ª divisão do campeonato espanhol, com cinco rodadas de antecedência. Esse é o terceiro rebaixamento do clube desde que foi comprado por Ronaldo, em 2018. Por isso, o ex-artlheiro da seleção brasileira se tornou figura não grata entre os torcedores do time, que o consideram "um dos piores donos de clube da história".

O jornal americano New York Times acompanhou a partida contra o Bétis na quinta e ouviu a avaliação de torcedores sobre Ronaldo.

— Ronaldo é um dos melhores jogadores da história do futebol, ninguém duvida disso. Mas ele também é um dos piores donos de clubes da história. Pergunte a qualquer torcedor do Valladolid. Antes ele era visto como Deus, agora é como o diabo — afirmou Mario Puertas, presidente da principal Torcida Organizada do Valladolid.





Próximo ao estádio, um cartaz estampava a frase "Ronaldo vá embora", e a frase foi entoada pela torcida do lado de dentro, durante o jogo. Perguntado qual seria a reação dos torcedores se Ronaldo aparecesse no local, Puertas afirmou:

— Esse é pior time do Valladolid na história, então se ele vier poderia ser um problema. Não estou falando de violência, mas de muito protesto.

Quando Ronaldo assumiu o clube, o Valladolid estava em 1'3º lugar no campeonato espanhol em 2018. A operação de compra custou mais de 20 milhões de euros e ele foi muito bem recebido pela torcida.

— Quando Ronaldo chegou ao Valladolid, todo mundo ficou animado por duas razões. A gente estava vindo de um momento ruim, e o clube quase havia desaparecido por causa de dívidas. E porque Ronaldo é muito famoso, e poderia ajudar o clube a se tornar mais conhecido globalmente — complementou Puertas.

O plano inicial de Ronaldo era fazer com que o Valladolid lutasse por uma vaga na Champions League em até cinco anos. Mas em 2021 o time foi rebaixado para a segunda divisão, e retornou no campeonato seguinte. O ciclo se repetiu em 2023 e 2024. Agora, o time foi rebaixado pela terceira vez em apenas quatro anos.

Com apenas quatro vitórias no torneio atual, o Valladolid tem atualmente a terceira pior campanha da história de um campeonato espanhol. Ainda faltam cinco rodadas para o encerramento da temporada.

