FUTEBOL Torcedores do Valladolid querem declarar Ronaldo Fenômeno "persona non grata" na cidade Federação de Peñas critica gestão do brasileiro à frente do clube, cuja venda ainda é incerta

Com o rebaixamento do Valladolid confirmado matematicamente, a torcida do clube intensificou os protestos e críticas à gestão do atual dono, o ex-jogador Ronaldo Nazário.



O pentacampeão negocia a venda do time, o que ainda é incerto. Enquanto isso, segundo o jornal Marca, um grupo organizado de fãs da equipe prometeu acionar a Câmara Municipal e pedir que o brasileiro seja declarado "persona non grata" na cidade.

Segundo o Marca, um grupo americano tem até 15 de maio para decidir se fecha ou não a compra do Valladolid.





Um vídeo que circula nas redes sociais desde o fim de semana também atiçou fãs do clube. As imagens mostram o Fenômeno deixando um restaurante em Madri, na Espanha, amparado por amigos. Ele parece ter dificuldade para caminhar e é ajudado por duas pessoas até entrar em um carro.

A gravação rapidamente viralizou, com muitos internautas comentando o estado do ex-atacante. As imagens foram registradas durante a madrugada, após Ronaldo ter aproveitado a noite em um restaurante.

"Parece que está doente", disse um internauta do X. "Desconfio levemente que ele bebeu alguma coisa", publicou outro. "A regra é clara, ganhou a Copa pode tomar todas que quiser"

De acordo com o jornal chileno Teletrece, o episódio ocorreu em meio a um momento delicado do Real Valladolid, clube espanhol do qual Ronaldo é dono desde 2018. A equipe foi rebaixada da La Liga nesta temporada e está há 15 jogos sem vencer.

O vídeo coincide com a derrota do Valladolid por 2 x 1 para o Barcelona, no sábado (3), pelo Campeonato Espanhol. Antes do jogo, torcedores protestaram contra Ronaldo. Notas falsas de 500 euros foram distribuídas com o rosto do ex-jogador. Havia faixas no estádio José Zorrila contra a continuidade do brasileiro no comando da equipe.

