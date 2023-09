A- A+

luto Torcedores, familiares e diretoria do Sport acompanham velório de Dona Maria José A torcedora símbolo do time rubro-negro faleceu na manhã deste domingo (10). O sepultamento acontece na segunda (11), às 11h

A sede do Sport Club do Recife, na Ilha do Retiro, recebeu, durante a tarde deste domingo (10), torcedores, diretoria e familiares que foram ao velório de Dona Maria José, a torcedora-símbolo do time rubro-negro, que faleceu, aos 98 anos, por múltipla falência dos órgãos, em decorrência de complicações de um câncer.



A professora Rejane Rocha diz ter tido orgulho de ter conhecido Maria José e de estar com ela na última vez que ela esteve na Ilha do Retiro,no dia 20 de maio deste ano, numa partida entre os times femininos do Sport e Botafogo-SP. "Ela era um exemplo pra gente. Um exemplo de mulher, de torcedora, carismática", disse. "Eu tive o prazer de abraçá-la e sentir aquele calor e aquela vibração que ela tinha pelo time", completou.

A torcedora Rejane Rocha foi se despedir de Dona Maria José | Foto: Arthur Mota

Roberto Amorim, diretor administrativo do Sport, informou que o clube vinha acompanhando o estado de saúde de Maria José desde que ela começou a não poder mais comparecer aos jogos. "Dona Maria é uma personagem histórica, uma torcedora que virou ídola. Ela é uma ídola não só do Sport, mas de todo torcedor pernambucano. Onde ela passava, podia ser torcedor do Santa, do Náutico, ela cumprimentava, com toda aquela simpatia dela".

O diretor administrativo do Sport Club do Recife, Roberto Amorim, falou à imprensa sobre Dona Maria José

Torcedoras do Sport que fazem parte do movimento Elas e o Sport, e também admiradoras de Dona Maria José, criaram, em 2017, o Bloco Carnavalesco "As Marias do Sport", em homenagem a ela. Muito emocionadas, as rubro-negras levaram o estandarte do bloco e um bandeirão com a imagem da torcedora ilustre.

"Tudo o que a gente pode fazer pra homenageá-la em vida, a gente fez. Em todas as edições do bloco ela esteve, até o último presencial antes da pandemia, em 2019. Pensamos em homenageá-la e nada melhor do que um bloco carnavalesco com o nome de Dona Maria pra representar as duas coisas que ela mais amava: o Sport e o frevo", disse Rannyelle Martins. "E a gente vai continuar homenageando ela", continuou.

O estandarte do Bloco Carnavalesco As Marias do Sport, criado em homenagem a Maria José, marcou presença | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Sepultamento

Nesta segunda (11), a partir das 8h, será realizada uma missa de corpo presente, na Ilha do Retiro. A cerimônia será aberta ao público. O enterro de Dona Maria José será às 11h, no Cemitério de Santo Amaro, centro do Recife.



Um dos pedidos da torcedora ilustre está em discussão para ser atendido nesta segunda: o traslado do corpo da Ilha do Retiro até o Cemitério ser realizado em um carro do Corpo de Bombeiros. Ainda não há confirmação.

