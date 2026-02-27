Torcedores invadem campo, derrubam Messi e amistoso do Inter Miami vira caos no Porto Rico
Partida contra o Independiente del Valle foi interrompida após fãs entrarem no gramado
O astro argentino Lionel Messi marcou de pênalti aos 69 minutos e garantiu a vitória do Inter Miami CF por 2 a 1 sobre o Independiente del Valle, em amistoso disputado no estádio Juan Ramón Loubriel, em Bayamón, no Porto Rico, diante de cerca de 20 mil torcedores.
A partida foi marcada por incidentes fora do roteiro esportivo: diversos torcedores invadiram o gramado durante o jogo. Em um dos episódios, um fã agarrou Messi, que acabou caindo no campo.
Após quase uma hora de atraso para o início da partida, as equipes finalmente entraram em campo, sob grande expectativa do público local, que aguardava ver Messi como titular. O técnico argentino Javier Mascherano, porém, optou por deixar o camisa 10 no banco.
En Puerto Rico varios hinchas fueron a abrazar a Messi y LOS DE SEGURIDAD TERMINARON TIRANDO A LIONEL AL PISO.— Sudanalytics (@sudanalytics_) February 27, 2026
Increíble. pic.twitter.com/QtDMpWUcFl
O primeiro gol do Inter Miami saiu aos 15 minutos, com o espanhol Santiago Morales, de 19 anos. Após lançamento de Luis Suárez, o jovem atacante driblou o zagueiro e o goleiro Guido Villar para abrir o placar.
A vantagem durou pouco. Um minuto depois, o equatoriano Patrik Mercado empatou com chute de esquerda no canto direito, sem chances para o goleiro Rocco Ríos Novo.
O jogo ganhou em intensidade e entradas mais duras ao longo do primeiro tempo. Aos 37, Suárez quase recolocou o Inter Miami em vantagem em cobrança de falta potente, defendida por Villar. O goleiro, no entanto, caiu com força no gramado após o lance e precisou ser substituído por Miguel Peralta.
Enquanto Villar recebia atendimento médico, Messi iniciou o aquecimento à beira do campo, elevando o entusiasmo nas arquibancadas. O argentino entrou no início do segundo tempo.
Aos 62 minutos, o Independiente del Valle teve duas grandes chances para virar o placar, mas Ríos Novo evitou o gol com defesas decisivas.
Sete minutos depois, Messi foi para a cobrança de pênalti e converteu, levando os milhares de torcedores presentes a celebrarem o momento.
Antes do amistoso em Porto Rico, o Inter Miami havia disputado três partidas preparatórias: derrota por 3 a 0 para o Alianza Lima, vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Nacional e empate em 2 a 2 com o Barcelona de Guayaquil.