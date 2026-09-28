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PRISÃO Torcedores organizados do Sport presos após clássico contra Náutico são reincidentes em tumultos Dois indivíduos foram presos preventivamente dentro do estádio dos Aflitos, no último sábado (26). Prisões foram detalhadas nesta segunda-feira (28)

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) detalhou as prisões de dois membros da Torcida Jovem do Sport, que ocorreram dentro do Estádio dos Aflitos, no último sábado (26), durante o clássico contra o Náutico pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Os suspeitos presos preventivamente são indiciados pelos crimes de tumulto, dano, associação criminosa e resistência.

Eles são investigados por fatos que ocorreram em 3 de maio, após a partida entre Sport e Ceará, na Ilha do Retiro.

Na ocasião, um grupo de torcedores organizados do Sport tentou bloquear uma via pública para atacar com paus, pedras e explosivos um ônibus com torcedores do Ceará, que era escoltado pela Polícia Militar.

A ação que resultou na prisão dos dois suspeitos nos Aflitos teve participação da Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva (DPRIE), do Comando de Operações e Recursos Especiais (Copre), do BPChoque e do Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social (CIIDS).

O diretor de planejamento operacional da PMPE, coronel João Barros, destacou a integração das forças de segurança do estado.

“As duas prisões retratam o trabalho integrado do Grupo de Trabalho do Futebol em Pernambuco. A Polícia Militar mantém um estreito diálogo com as torcidas organizadas, entretanto o combate às ações violentas continuam”, afirmou.

Cel. João Barros, diretor de planejamento operacional da PMPE. Foto: Bianca Amorim / Folha de Pernambuco

Reincidência

De acordo com o delegado Raul Carvalho, titular da Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva, os indivíduos são reincidentes em tumultos de torcidas.

Além dos dois presos no confronto diante do Náutico, há um terceiro indivíduo que não estava partida e que ainda não foi localizado.

Os três são acusados de participar de ações no dia 31 de julho de 2024, no duelo entre Náutico x Ypiranga. Depois, após o duelo entre Sport x Ceará e, também neste ano, de um ataque à sede do Náutico depois do Clássico dos Clássicos disputado em 30 de maio.

“Na investigação, a gente notou que três pessoas que estavam na situação [após a partida do Ceará] já tinham cometido um crime em conjunto em 2024 numa emboscada a torcedores do Náutico. Diante dessas informações, solicitamos as prisões preventivas dessas pessoas e conseguimos dar cumprimento no sábado”.

Os dois indivíduos presos e o que não foi localizado não tiveram as identidades reveladas. As idades são entre 25 e 30 anos.

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