Provocação Torcedores provocam LeBron James ao 'rasparem' cabelo do astro dos Lakers na NBA; veja vídeo Astro do basquete americano recebeu companhia de Luka Doncic, ex-Dallas Mavericks, que acompanhou clássico de Los Angeles no banco de reservas

Entre os maiores jogadores na história da NBA, LeBron James desperta amor e ódio nos fãs do basquete americano. Desta vez, o astro do Los Angeles Lakers recebeu um provocação um tanto quanto inusitada: os torcedores do rival Clippers rasparam o cabelo de um boneco dele durante o arremesso do lance livre.

LEBRON JAMES NO LANCE LIVRE



E OS TORCEDORES DO LOS ANGELES CLIPPERS COMEÇARAM A RASPAR O CABELO DELE PRA PROVOCAR



GENIAL XKFKFKFKKFKKKKpic.twitter.com/b6CCVmmIjZ — NBA do Povo (@NBAdoPovo) February 5, 2025



LeBron James comandou, na última terça-feira (4), a vitória dos Lakers no clássico de Los Angeles. Ele se aproximou de um triplo-duplo ao somar 26 pontos, oito rebotes e nove assistências. No fim do primeiro quarto, o craque de 40 anos sentou ao lado de Luka Doncic no banco de reservas e as câmeras focaram nos novos companheiros de equipe.

Na madrugada de sábado para domingo (2), duas franquias da NBA fizeram uma troca que pegou o mundo de surpresa. Doncic, campeão da Conferência Leste com o Dallas Mavericks em 2024, foi trocado por Anthony Davis, visto como o sucessor natural de LeBron James nos Lakers.

