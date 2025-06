Torcedores de PSG e Botafogo brigam após a partida do Mundial de Clubes

A- A+

Os torcedores do PSG e Botafogo protagonizaram uma briga entre si nas arquibancadas do Rose Bowl Stadium, em Pasadena, Califórnia, após a partida entre os clubes, que terminou com vitória alvinegra por 1 a 0.

Em um vídeo publicado na rede social X, antigo twitter, é possível ver um grupo de torcedores botafoguenses agredindo um homem com camisa preta. Logo após o rapaz cair no chão, torcedores do PSG começaram a trocar socos com os torcedores alvinegros.

TORCEDORES DO PSG E DO BOTAFOGO BRIGANDO NO ESTÁDIO



pic.twitter.com/5poxxVtaQQ — DataFut (@DataFutebol) June 20, 2025

Ainda não se sabe o que teria motivado o início da confusão entre os torcedores.

PSG x Botafogo

Com a bola rolando, o Botafogo venceu o duelo contra o PSG por 1 a 0, com gol marcado por Igor Jesus.

Essa foi a primeira vitória de uma equipe sul-americana diante de uma equipe europeia, em uma partida oficial, desde 2012, quando o Corinthians venceu o Chelsea por 1 a 0, na final do Mundial de Clubes.

Com a vitória do Botafogo, o Alvinegro assumiu a liderança do grupo B, com seis pontos, e agora só depende de si para se classificar ao mata-mata. O PSG, por outro lado, ocupa a segunda colocação com três pontos.

Na terceira e última rodada da fase de grupos, o Botafogo enfrenta o Atlético de Madrid na próxima segunda (23), às 16h (horário de Brasília), novamente no Rose Bawl.

Já o PSG terá pela frente o Seattle Sounders, também na segunda, no mesmo horário. A partida acontece no Lumen Field, em Seattle.



Veja também