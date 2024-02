A- A+

Futebol Torcedores relatam problemas com catracas e demora para entrar no Arruda para Santa x Retrô Público para acompanhar a partida não deve ser dos maiores na casa coral

Jogo novo, problema antigo. Mais uma vez, torcedores do Santa Cruz encontram dificuldades para entrar no Arruda para acompanhar uma partida da equipe. Às 20h desta quinta-feira (15), o Tricolor recebe o Retrô, em duelo atrasado da quarta rodada do Pernambucano.

Faltando poucos minutos para a bola rolar, alguns tricolores relataram à Folha de Pernambuco problemas com as catracas, dificultando o andamento das filas. Portões 7 e 11 estão com uma grande concentração de torcedores.

Procurado pela reportagem, Adriano Lucena, da Comissão Patrimonial do clube, falou que as catracas já voltaram a funcionar normalmente.

Diferente dos outros jogos da temporada, o público para Santa Cruz e Retrô não será dos maiores. No início da noite desta quinta, o clube tricolor anunciou que pouco mais de nove mil ingressos haviam sido vendidos de forma antecipada para o encontro.

Faltando menos de dez minutos para a bola rolar para @SantaCruzFC e @Retrofcbrasil, torcedores encontram dificuldades para entrar no Arruda. Relatos que as catracas estão com problemas.



