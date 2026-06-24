Torcida celebra vitória do Brasil com forró na avenida Rio Branco, no Recife
O triunfo da Seleção Brasileira, no Dia de São João, foi acompanhado por um multidão no Bairro do Recife
A torcida recifense celebrou a classificação da Seleção Brasileira ao mata-mata da Copa do Mundo 2026 com uma programação junina na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife.
O triunfo do Brasil contra a Escócia, por 3 a 0, que garantiu a classificação na primeira posição do grupo C, ocorreu nesta quarta-feira (24), Dia de São João. Além da partida acompanhada pela multidão num telão, o público curtiu apresentações culturais ao longo do dia.
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Os shows no Bairro do Recife começaram a partir das 15h com com a Quadrilha Junina Zabumba e Cia de Dança Perna de Palco. Ainda antes da Seleção Brasileira entrar em campo, a festa continuou com o Grupo Chinelo de Iaiá e de Pablitto.
E depois da vitória brasileira, teve Pecinho Amorim para encerrar a programação junina da noite.
A expectativa de uma boa atuação brasileira já estava presente no torcedor recifense. E as coisas aconteceram da melhor forma possível.
Vini Jr. balançou as redes duas vezes no primeiro tempo e Matheus Cunha fechou o triunfo na etapa final. O duelo também contou com o retorno de Neymar à Seleção Brasileira e sua estreia no Mundial.
- Comemoração da torcida brasileira na avenida Rio Branco. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
- Comemoração da torcida brasileira na avenida Rio Branco. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
- Comemoração da torcida brasileira na avenida Rio Branco. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
- Comemoração da torcida brasileira na avenida Rio Branco. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
- Comemoração da torcida brasileira na avenida Rio Branco. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
- Comemoração da torcida brasileira na avenida Rio Branco teve forró. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
- Comemoração da torcida brasileira na avenida Rio Branco teve forró. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
- Comemoração da torcida brasileira na avenida Rio Branco teve forró. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
Festa da torcida
O professor William Genis levou a réplica do troféu que o Brasil sonhou em levantar pela sexta vez neste ano. Ele destacou a atuação da equipe e demonstrou confiança no sonho do hexa.
"Eu acho que o time jogou bem melhor contra a Escócia. Desde a defesa até o ataque. A entrada de Neymar dá mais esperança para o decorrer da Copa do Mundo. Vamos levantar esse troféu novamente", afirmou.
O cabeleireiro Ivan Oliveira também comemorou a vitória brasileira. Além de aproveitar o jogo, ele curtiu a programação junina no Bairro do Recife com o forró para celebrar.
"Eu amei curtir o jogo na avenida Rio Branco. Mais feliz ainda porque o Brasil saiu vitorioso. Foi um evento maravilhoso, muito bem organizado. Aguardo para o próximo jogo ter mais uma vitória do Brasil", disse.
O Brasil aguarda o adversário da próxima fase, mas o confronto está marcado para a próxima segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília).
A programação junina no Bairro do Recife também segue nos próximos dias. As apresentações acontecem na sexta, sábado e domingo.
Confira a programação de São João na Rio Branco
26 de junho (Sexta-feira)
12h - Trio Harmonia (Itinerante)
17h - Coco do Rosário
18h - Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa
19h30 - Chiló Trio
21h - Felipe Costta
22h30 - César Amaral
0h - Clara Sobral
27 de junho (Sábado)
12h - Trio Tempero do Forró
16h - Quadrilha Junina Dona Matuta
17h - Balé Deveras
18h - Coco do Juremá
19h30 - Reinivaldo Pinheiro
21h - Alexandre Rodrigues - Baile de Pife
22h30 - Nailson Vieira
0h - Banda Coruja e Seus Tangarás
28 de junho (Domingo)
12h - Trio Forró Bombado (Itinerante)
14h - Cia Trapiá de Dança
15h - Quadrilha Raio de Sol
16h - Coco de Umbigada
17h - Ângelo Gabriel
18h - Terezinha do Acordeon
19h30 - Juba