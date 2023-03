A- A+

Futebol Torcida coral quer déjà vu: Há três anos, Santa vencia e tirava vaga do Náutico no G4 do Nordestão Cenário no Regional de 2020 também era desfavorável ao Tricolor, mas classificação veio com um triunfo, seguido de um tropeço do Timbu

Um déjà vu que o torcedor do Santa Cruz está ansioso para viver e os alvirrubros desejam esquecer. Na Copa do Nordeste de 2020, o Tricolor conseguiu a classificação à próxima fase do torneio na última rodada, após “roubar” vaga do Timbu do G4 do Grupo B. Algo que pode acontecer na edição deste ano.



Na Copa do Nordeste 2023, Náutico e Santa Cruz estão no Grupo B. O Timbu é o quarto, com 10. O Santa é o quinto, com nove. Para avançar ao mata-mata, o Tricolor precisa vencer e torcer pelo tropeço do Timbu ou de outros dois clubes que estão acima na tabela, casos de Sergipe (3º, com 10) e ABC (2º, com 11).



Na rodada final da primeira fase, que ocorre na quarta (22), às 21h30, o Náutico recebe o Ferroviário, nos Aflitos, enquanto o Santa Cruz encara o Fortaleza, no Arruda. Os demais confrontos são Bahia x CRB, Ceará x Atlético/BA, Sergipe x Sampaio Corrêa, ABC x Fluminense/PI, Campinense x Vitória e CSA x Sport.



Há três anos, o cenário da rodada final da primeira fase da Copa do Nordeste era parecido. O Náutico estava em terceiro lugar, com 11. O Santa Cruz era o quinto, com 10. O Timbu dependia apenas de si para avançar. O Tricolor tinha que vencer e torcer por pelo menos empates nos duelos do rival estadual e do Ceará, em quarto, com 11. A Cobra Coral também passaria com um resultado de igualdade, mas aí o Vozão teria que ser derrotado.





Na ocasião, o Santa Cruz venceu o River/PI por 1x0, no Riachão de Jacuípe. O Náutico foi goleado por 4x1 para o Bahia, em Pituaçu, enquanto o Ceará ganhou por 2x1 do CRB, no Barradão. Vale citar que, por causa da pandemia da Covid-19, todas as partidas da reta final do Nordestão 2020 foram disputadas em sede única, na Bahia.



O Santa Cruz terminou a fase de grupos em quarto, com 13, enquanto o Náutico ficou em quinto, com 11, fora do mata-mata. Vitória, Ceará e Confiança completaram os classificados da chave B.

Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL De Jong e Bergwijn são cortados da seleção da Holanda por lesão