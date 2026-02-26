A- A+

CHAMPIONS LEAGUE Torcida do Benfica pede saída de lateral após solicitar camisa de Vini Jr.: "Sem noção" Sidny Lopes Cabral é alvo de críticas nas redes depois de procurar o atacante do Real Madrid ao fim do jogo

A eliminação do Benfica diante do Real Madrid no playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA após derrota por 2 a 1 ganhou novo capítulo fora das quatro linhas. O foco da revolta dos torcedores encarnados passou a ser o lateral Sidny Lopes Cabral, que pediu a camisa de Vinícius Júnior logo após o apito final no Santiago Bernabéu.

As imagens, gravadas das arquibancadas, mostram o jogador do Benfica aproximando-se do camisa 7 do Real Madrid. Vinícius aponta para o túnel de acesso aos vestiários, indicando que faria a troca de uniforme fora do gramado.

Veja o momento:



Sidny Lopes Cabral pediu a camisola a Vinícius Júnior.pic.twitter.com/2rsts7b85m — Cabine Desportiva (@CabineSport) February 25, 2026



O gesto foi suficiente para provocar uma onda de indignação entre torcedores benfiquistas, especialmente pelo contexto da eliminatória. No jogo de ida, no Estádio da Luz, o brasileiro esteve no centro de uma polêmica após alegar ter sido chamado de “mono” por Gianluca Prestianni durante a comemoração de um gol.

Após a circulação do vídeo, a publicação mais recente de Sidny Lopes Cabral no Instagram — com fotos da vitória sobre o AVS SAD — foi tomada por críticas. Entre os comentários, torcedores pediram sua saída imediata do clube.

“Fora do Benfica. Adeus”, “Fica em Madrid já que quer tanto a camisa”, “Respeita o Benfica”, “Sem noção” e “É para vender e desaparecer” foram algumas das mensagens deixadas na rede social do jogador.

A principal queixa dos adeptos é o timing do pedido, feito instantes depois da eliminação europeia e em meio à tensão envolvendo acusações de racismo na partida anterior.

