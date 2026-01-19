A- A+

FUTEBOL Torcida do Náutico celebra goleada contra o Sport no primeiro clássico do ano Após a partida, os alvirrubros provocaram os rivais da Ilha do Retiro

A torcida do Náutico comemorou a primeira vitória em clássico neste ano, dentro de casa, contra o Sport. O Timbu não tomou conhecimento do rival, que escalou uma equipe totalmente Sub-20, e goleou por 4 a 0, nesse domingo (18), nos Aflitos.

Após a partida, os alvirrubros provocaram os rivais da Ilha do Retiro. A festa foi embalada pelos torcedores que trataram a goleada como "normal" e aguardam os próximos Clássico dos Clássicos deste ano. As equipes podem se reencontrar no mata-mata do Pernambucano, mas tem como garantia os dois jogos pela segunda divisão.

O triunfo manteve o Náutico na liderança isolada, com 100% de aproveitamento e nove pontos conquistados. Já o Leão, que ainda não usou atletas do elenco principal, está na 4ª colocação com quatro pontos somados.





O Sport deve utilizar os atletas do elenco principal a partir da próxima rodada, nesta quarta-feira (21), na Ilha do Retiro. Já o Náutico volta a campo na quinta-feira (22), na Arena de Pernambuco, diante do Jaguar. No próximo final de semana o Timbu terá um novo clássico, desta vez contra o Santa Cruz.

