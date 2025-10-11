S�b, 11 de Outubro

FESTA

Torcida do Náutico invade o gramado dos Aflitos e comemora a conquista do acesso para a Série B

Alvirrubros cobriram o campo do estádio após a vitória emocionante por 2 a 1 para o Brusque

Torcida alvirrubra comemora o acesso para a Série B com invasão ao gramado dos AflitosTorcida alvirrubra comemora o acesso para a Série B com invasão ao gramado dos Aflitos - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Com o apito final que assegurou a vaga do Náutico na Série B 2026, após a vitória dramática por 2 a 1 contra o Brusque, a torcida do Timbu protagonizou a cena de invasão vista no acesso de 2019 mais uma vez.

Quebrando o protocolo previsto pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o gramado dos Aflitos ficou coberto por milhares de alvirrubros que comemoraram o acesso para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Com mais de 15 mil ingressos vendidos, o Náutico contou com as arquibancadas lotadas e uma torcida que empurrou o time ao longo da partida, que teve momentos de emoção do começo ao fim. 

Torcedor ajoelhado comemora o acesso do Náutico para a Série B do Campeonato Brasileiro. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Antes, a torcida ainda recepcionou os jogadores e a comissão técnica com festa na entrada do estádio. 

 

 

