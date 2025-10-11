Torcida do Náutico invade o gramado dos Aflitos e comemora a conquista do acesso para a Série B
Alvirrubros cobriram o campo do estádio após a vitória emocionante por 2 a 1 para o Brusque
Com o apito final que assegurou a vaga do Náutico na Série B 2026, após a vitória dramática por 2 a 1 contra o Brusque, a torcida do Timbu protagonizou a cena de invasão vista no acesso de 2019 mais uma vez.
Quebrando o protocolo previsto pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o gramado dos Aflitos ficou coberto por milhares de alvirrubros que comemoraram o acesso para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
Com mais de 15 mil ingressos vendidos, o Náutico contou com as arquibancadas lotadas e uma torcida que empurrou o time ao longo da partida, que teve momentos de emoção do começo ao fim.
Antes, a torcida ainda recepcionou os jogadores e a comissão técnica com festa na entrada do estádio.
Confira a invasão da torcida do @nauticope ao gramado dos Aflitos após o time vencer o Brusque e conquistar o acesso à Série B
Raoni Nunes/Folha de Pernambuco pic.twitter.com/XXqo7xrDf0