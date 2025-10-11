A- A+

FESTA Torcida do Náutico invade o gramado dos Aflitos e comemora a conquista do acesso para a Série B Alvirrubros cobriram o campo do estádio após a vitória emocionante por 2 a 1 para o Brusque

Com o apito final que assegurou a vaga do Náutico na Série B 2026, após a vitória dramática por 2 a 1 contra o Brusque, a torcida do Timbu protagonizou a cena de invasão vista no acesso de 2019 mais uma vez.

Quebrando o protocolo previsto pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o gramado dos Aflitos ficou coberto por milhares de alvirrubros que comemoraram o acesso para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Com mais de 15 mil ingressos vendidos, o Náutico contou com as arquibancadas lotadas e uma torcida que empurrou o time ao longo da partida, que teve momentos de emoção do começo ao fim.

Torcedor ajoelhado comemora o acesso do Náutico para a Série B do Campeonato Brasileiro. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Antes, a torcida ainda recepcionou os jogadores e a comissão técnica com festa na entrada do estádio.

Confira a invasão da torcida do @nauticope ao gramado dos Aflitos após o time vencer o Brusque e conquistar o acesso à Série B



Raoni Nunes/Folha de Pernambuco pic.twitter.com/XXqo7xrDf0 — FolhaPE Esportes (@FolhaPEesportes) October 11, 2025

