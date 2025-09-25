Qui, 25 de Setembro

Protesto

Torcida do Náutico protesta no aeroporto antes de viagem da delegação a Campinas

Por meio de nota oficial, o clube repudiu os atos ocorridos na manhã desta quinta-feira (25)

Torcida do Náutico protesto no Aeroporto Torcida do Náutico protesto no Aeroporto  - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Os jogadores do Náutico foram surpreendidos por um protesto de torcedores no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre antes de embarcar para Campinas, onde enfrentará a Ponte Preta, neste sábado (27), às 17h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Fuleragem FC - Nilson Filho (@fuleragemfc)

O grupo de alvirrubros chegou ao local no final da manhã e tiveram contato com jogadores, comissão técnica e staff do Náutico. 

Por meio de vídeos divulgados nas redes sociais, é possível identificar cânticos em tom  de ameaça aos jogadores como “ou joga bola ou a porrada vai comer”.

A pressão ao grupo do Náutico vem após a equipe sofrer duas derrotas dentro de casa, para Guarani e Ponte Preta. 

O Timbu está na 3ª posição do seu grupo no quadrangular do acesso. O Náutico precisa da vitória para se recuperar na competição.

Posicionamento do Náutico
O Náutico emitiu uma nota oficial após o ocorrido repudiando os atos.

De acordo com o comunicado, o Timbu vai solicitar a "correta investigação, identificação e punição aos autores e eventuais mandantes".

Veja a nota completa:

Nota oficial

O Clube Náutico Capibaribe vem a público repudiar com veemência os atos ocorridos nesta quinta-feira (25), durante o embarque da delegação alvirrubra para Campinas. 

Na ocasião, membros de torcida organizada, num ato nitidamente orquestrado, utilizaram o momento para ameaçar e agredir a delegação alvirrubra, caracterizando assim um ato criminoso. 

O Náutico não tolerará este episódio e solicitará, junto aos órgãos de segurança, a correta investigação, identificação e punição aos autores e eventuais mandantes.

