Protesto Torcida do Náutico protesta no aeroporto antes de viagem da delegação a Campinas Por meio de nota oficial, o clube repudiu os atos ocorridos na manhã desta quinta-feira (25)

Os jogadores do Náutico foram surpreendidos por um protesto de torcedores no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre antes de embarcar para Campinas, onde enfrentará a Ponte Preta, neste sábado (27), às 17h.

O grupo de alvirrubros chegou ao local no final da manhã e tiveram contato com jogadores, comissão técnica e staff do Náutico.

Por meio de vídeos divulgados nas redes sociais, é possível identificar cânticos em tom de ameaça aos jogadores como “ou joga bola ou a porrada vai comer”.

A pressão ao grupo do Náutico vem após a equipe sofrer duas derrotas dentro de casa, para Guarani e Ponte Preta.

O Timbu está na 3ª posição do seu grupo no quadrangular do acesso. O Náutico precisa da vitória para se recuperar na competição.

Posicionamento do Náutico

O Náutico emitiu uma nota oficial após o ocorrido repudiando os atos.

De acordo com o comunicado, o Timbu vai solicitar a "correta investigação, identificação e punição aos autores e eventuais mandantes".

Veja a nota completa:

Nota oficial

O Clube Náutico Capibaribe vem a público repudiar com veemência os atos ocorridos nesta quinta-feira (25), durante o embarque da delegação alvirrubra para Campinas.

Na ocasião, membros de torcida organizada, num ato nitidamente orquestrado, utilizaram o momento para ameaçar e agredir a delegação alvirrubra, caracterizando assim um ato criminoso.

O Náutico não tolerará este episódio e solicitará, junto aos órgãos de segurança, a correta investigação, identificação e punição aos autores e eventuais mandantes.

