Torcida do Náutico protesta no aeroporto antes de viagem da delegação a Campinas
Por meio de nota oficial, o clube repudiu os atos ocorridos na manhã desta quinta-feira (25)
Os jogadores do Náutico foram surpreendidos por um protesto de torcedores no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre antes de embarcar para Campinas, onde enfrentará a Ponte Preta, neste sábado (27), às 17h.
O grupo de alvirrubros chegou ao local no final da manhã e tiveram contato com jogadores, comissão técnica e staff do Náutico.
Por meio de vídeos divulgados nas redes sociais, é possível identificar cânticos em tom de ameaça aos jogadores como “ou joga bola ou a porrada vai comer”.
A pressão ao grupo do Náutico vem após a equipe sofrer duas derrotas dentro de casa, para Guarani e Ponte Preta.
O Timbu está na 3ª posição do seu grupo no quadrangular do acesso. O Náutico precisa da vitória para se recuperar na competição.
Posicionamento do Náutico
O Náutico emitiu uma nota oficial após o ocorrido repudiando os atos.
De acordo com o comunicado, o Timbu vai solicitar a "correta investigação, identificação e punição aos autores e eventuais mandantes".
Veja a nota completa:
Nota oficial
O Clube Náutico Capibaribe vem a público repudiar com veemência os atos ocorridos nesta quinta-feira (25), durante o embarque da delegação alvirrubra para Campinas.
Na ocasião, membros de torcida organizada, num ato nitidamente orquestrado, utilizaram o momento para ameaçar e agredir a delegação alvirrubra, caracterizando assim um ato criminoso.
O Náutico não tolerará este episódio e solicitará, junto aos órgãos de segurança, a correta investigação, identificação e punição aos autores e eventuais mandantes.