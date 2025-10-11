A- A+

Pré-Jogo Torcida do Náutico recepciona o time com festa antes do jogo decisivo contra o Brusque, pela Série C Timbu encara o Quadricolor às 17h, nos Aflitos, pela última rodada do Quadrangular final da Terceira Divisão

A torcida do Náutico recepcionou a chegada do time aos Aflitos com muita festa, na tarde deste sábado (11), momentos antes da partida decisiva contra o Bruque, válida pela última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Ao som de "vamos subir, Náutico", os torcedores do Timbu comemoraram a chegada do ônibus da delegação alvirrubra e aplaudiram os membros da comissão técnica e os jogadores na passagem para entrar no estádio.

As imagens foram registradas pela equipe da Folha de Pernambuco, que acompanha o Náutico in loco, no jogo deste sábado.

Mesmo dependendo de outros resultados, a torcida do @nauticope demonstra confiança na recepção dos atletas e comissão técnica.



Raoni Nunes/Folha de Pernambuco pic.twitter.com/NiUnRnccJS — FolhaPE Esportes (@FolhaPEesportes) October 11, 2025

Dentro de campo, mais de 15 mil ingressos foram vendidos para o confronto. A diretoria do Náutico também preparou uma premiação de R$ 1 milhão em caso de acesso. Além disso, um grupo de alvirrubros se juntou para ajudar com outro “bicho”, de R$ 500 mil. Bonificação que terá contribuição também do próprio técnico alvirrubro, Hélio dos Anjos, e de Guilherme.

No jogo de logo mais, às 17h, o Náutico precisa vencer o Brusque e torcer por uma derrota do Guarani contra a Ponte Preta, que jogam no mesmo horário, no Moises Lucarelli, para conquistar o acesso à Série B.

Escalação do Náutico

Dúvida para o duelo, o atacante Paulo Sérgio inicia a partida no banco de reservas.

A presença do jogador como titular era dúvida em razão dele estar se recuperando de uma virose.

Por outro lado, Vinícius está de volta ao time titular após se recuperar de uma lesão na coxa.

Confira a escalação do Náutico para o jogo contra o Brusque.

CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE ESCALADO pic.twitter.com/C0lDvdoCk2 — Náutico (@nauticope) October 11, 2025

Veja também