Protesto Torcida do Palmeiras protesta após eliminação na Copa do Brasil: "cabeça vazia, fralda cheia" Abel Ferreira, Leila Pereira e elenco foram cobrados pela torcida alviverde

A derrota para o Corinthians que resultou na eliminação do Palmeiras da Copa do Brasil motivou protestos da torcida dentro do Allianz Parque e fora do estádio. Depois de xingar Abel Ferreira, Leila Pereira e parte considerável do elenco, palmeirenses membros da organizada Mancha Alviverde estenderam faixas em frente à arena criticando o elenco e exigindo a saída do treinador.

Torcedores usaram o famoso mantra "cabeça fria, coração quente" de Abel Ferreira para criticar o elenco: "cabeça vazia, fralda cheia, time cagão", escreveram na faixa.

Após eliminação para o Corinthians, torcedores do Palmeiras estenderam faixas aos arredores do Allianz Parque pedindo a demissão do técnico Abel Ferreira.



"Fora Abel seu ". "cabeça vazia, fralda cheia, time cagão".



Outra mensagem foi direcionada ao treinador: "Fora, Abel", reforçando o desejo dos torcedores de que deixe o clube o técnico, xingado também nas arquibancadas. Os outros alvos da torcida foram a presidente Leila Pereira e o diretor Anderson Barros: "presidente inexistente, diretoria incompetente".

Elenco, presidente, diretor e técnico foram cobrados antes mesmo do clássico, cujo resultado motivou protestos mais enfáticos nos minutos finais do dérbi. Enquanto parte da torcida deixava as arquibancadas do Allianz Parque, os torcedores organizados entoavam uma série de xingamentos. Além disso, cantaram individualmente para cada jogador da escalação, nome por nome, também com ofensas.

"Ô, Leila, sua imbecil, pega esse time e vai para a p... que pariu", gritaram os torcedores em protesto contra a dirigente palmeirense, que gastou mais de R$ 500 milhões em reforços nesta temporada, depois de ser bastante criticada pela falta de atuação no mercado. Barros, o responsável pelas contratações do clube, também foi alvo.

Até mesmo o treinador Abel Ferreira, que empilhou títulos pelo clube nos últimos anos, foi bastante cobrado pelos torcedores. "Abel, vai se f.... O Palmeiras não precisa de você", vociferavam os palmeirenses, que também cantaram: "Ei, Abel, vai tomar no c...".

Mesmo com as críticas que vem sofrendo, o português não costuma ser alvo de ataques tão contundentes como foi o desta quarta. Reação parecida, mas não tão intensa, foi vista quando o Palmeiras caiu diante do Botafogo por 3 a 1 no ano passado e perdeu a liderança do Brasileirão. Na ocasião, foram ouvidos gritos de "burro" direcionados ao treinador.

"Não é mole não, só tem Nutella jogando no Verdão" e "Vergonha, time sem vergonha" foram outras palavras ouvidas ao longo dos acréscimos. Então, passaram a citar individualmente cada jogador Diziam um nome e repetiam: "Vai tomar no c..."



