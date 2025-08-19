A- A+

Confusão Torcida do Santos invade CT Rei Pelé dois dias após goleada histórica no Brasileirão A invasão aconteceu depois que jogadores chegaram para treinar, na reapresentação do time após a derrota por 6 a 0 para o Vasco

Dois dias após a histórica goleada sofrida para o Vasco, o Santos foi alvo de uma invasão de torcedores no Centro de Treinamento Rei Pelé, nesta terça-feira. Acompanhados de rojões e gritaria, dezenas de torcedores entraram no estacionamento do local por volta das 15 horas. A Polícia Militar chegou rapidamente no CT.

A invasão aconteceu pouco depois que alguns jogadores chegaram ao local para treinar, na reapresentação do time após a derrota por 6 a 0 para o Vasco, no domingo, no MorumBis. O resultado marcou o maior revés já sofrido por Neymar em sua carreira. E ajudou a deixar o time mais perto da zona de rebaixamento do Brasileirão.



Após invadirem o CT, os membros da organizada permaneceram no estacionamento. Eles portavam cartazes e faixas e proferiram diversos cânticos de protesto: "Joga vagabundo, respeita o Santos o maior time do mundo!", "Vergonha, time sem vergonha" e "Marcelo Teixeira, com esse time você tá (sic) de brincadeira!"



As faixas portavam as mensagens "Elenco de Finados", "Luto" e cifrões, em referência à folha salarial santista. Neymar era um dos jogadores que estava no estacionamento do CT no momento do protesto. A direção do clube ainda não se manifestou sobre a invasão dos torcedores.

O Santos volta aos treinos nesta terça sem um treinador. Cléber Xavier não resistiu à goleada do fim de semana e foi demitido pouco depois da derrota para o Vasco. A direção do clube, contudo, não demitiu a comissão técnica inteira, apenas o treinador.



Assim, os treinos santistas devem ser comandados por Matheus Bachi, filho do técnico Tite que pertencia à comissão de Xavier. O Santos tem a semana livre para se preparar para o duelo com o Bahia, no domingo, pelo Brasileirão.

