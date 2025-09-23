Ter, 23 de Setembro

Torcida do Sport se faz presente na Ilha do Retiro, apesar de campanha ruim

Leão tem média de 17.186 torcedores por jogo no Brasileirão

Daniel Paulista, na Ilha do Retiro  - Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife.

A torcida do Sport segue com bons números na Ilha do Retiro, apesar da campanha ruim na Série A do Campeonato Brasileiro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Sport Club do Recife (@sportrecife)

A partida contra o Corinthians, primeira vitória em casa na competição, registrou o maior público do Sport na Série A deste ano.

 

No total, 26.504 torcedores acompanharam a partida na Ilha do Retiro, que gerou uma renda de R$ 1.776.835,00.

Apesar do desempenho ruim dentro de casa, com apenas uma vitória em dez partidas disputadas, o Leão tem a 16ª média de público da competição.

Segundo o site especializado Ranking da CBF, a média de público do Sport na Série A é de 17.186 torcedores, acima, por exemplo, do Botafogo que é o 5º colocado do Brasileirão com uma média de 15.112 torcedores por partida.

O técnico Daniel Paulista reconheceu a presença da torcida do Sport, mesmo num momento ruim na temporada, ocupando a lanterna do Campeonato Brasileiro. 

"O torcedor [do Sport] lotar o estádio para mim não é novidade. A torcida do Sport é paixão e comparecimento ao estádio. Mais uma vez foi incrível. Uma atmosfera fantástica", iniciou Daniel Paulista.

"Comissão técnica, funcionários, atletas, só temos a agradecer o apoio que tivemos mais uma vez durante toda a partida. A torcida jogou junto com a equipe em muitos momentos dentro do jogo, acho que isso também dá um gás a mais, principalmente no momento que a perna já está inchada no segundo tempo”, completou o treinador rubro-negro. 

Após a vitória em casa, o Sport volta a campo neste sábado (27), contra o Fortaleza. A partida será disputada no Castelão, no estado do Ceará. 

