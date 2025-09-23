A- A+

Público Torcida do Sport se faz presente na Ilha do Retiro, apesar de campanha ruim Leão tem média de 17.186 torcedores por jogo no Brasileirão

A torcida do Sport segue com bons números na Ilha do Retiro, apesar da campanha ruim na Série A do Campeonato Brasileiro.

A partida contra o Corinthians, primeira vitória em casa na competição, registrou o maior público do Sport na Série A deste ano.

No total, 26.504 torcedores acompanharam a partida na Ilha do Retiro, que gerou uma renda de R$ 1.776.835,00.

Apesar do desempenho ruim dentro de casa, com apenas uma vitória em dez partidas disputadas, o Leão tem a 16ª média de público da competição.

Segundo o site especializado Ranking da CBF, a média de público do Sport na Série A é de 17.186 torcedores, acima, por exemplo, do Botafogo que é o 5º colocado do Brasileirão com uma média de 15.112 torcedores por partida.



O técnico Daniel Paulista reconheceu a presença da torcida do Sport, mesmo num momento ruim na temporada, ocupando a lanterna do Campeonato Brasileiro.

"O torcedor [do Sport] lotar o estádio para mim não é novidade. A torcida do Sport é paixão e comparecimento ao estádio. Mais uma vez foi incrível. Uma atmosfera fantástica", iniciou Daniel Paulista.

"Comissão técnica, funcionários, atletas, só temos a agradecer o apoio que tivemos mais uma vez durante toda a partida. A torcida jogou junto com a equipe em muitos momentos dentro do jogo, acho que isso também dá um gás a mais, principalmente no momento que a perna já está inchada no segundo tempo”, completou o treinador rubro-negro.

Após a vitória em casa, o Sport volta a campo neste sábado (27), contra o Fortaleza. A partida será disputada no Castelão, no estado do Ceará.

