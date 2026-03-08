A- A+

Sport Torcida do Sport vai à loucura com título pernambucano sobre o Náutico Rubro-negros lotam setor destinado aos visitantes nos Aflitos e finalizaram festa na Ilha do Retiro

Muito da beleza do futebol vem do sentimento que surge das arquibancadas e ecoa pelo ar. Em decisões entre rivais eternos, tudo isso se mutiplica ainda mais. Contudo, só um lado pode sair com o grito de campeão emergindo da garganta. Neste domingo (8), nos Aflitos, os rubro-negros presentes viram uma vitória avassaladora do Sport diante do Náutico, por 3x0, consagrando o 46º título do Campeonato Pernambucano do Leão.

Com todos os 2 mil ingressos vendidos, a torcida do Sport encheu o setor destinado aos visitantes nas arquibancadas. Como a demanda foi grande, o espaço chegou a ser ampliado para receber a torcida com a segurança necessária.

Enquanto alguns ainda se acomodavam, o gol de Iury Castilho, primeiro dele na partida, aos 15 minutos do primeiro tempo, encheu de confiança a torcida. Dentro de campo o time correspondia, e a expulsão do meia Dodô, do Náutico, veio como um gol, sendo mais um sinal que a taça passava a ser destinada ao Leão.

O gol de Augusto Pucci, já no finalzinho da primeira etapa, trouxe o alívio que o lado rubro-negro nem imagivana ter tão cedo. Com o placar favorável e um jogador a mais, restou ao Leão controlar, e quanto mais o tempo passava, a festa ganhava mais cor no setor visitante.

O pênalti sofrido por Pucci e convertido Castilho foi só o gatilho para o torcedor rubro-negro soltar o grito de "É campeão" pela quarta vez consecutiva.

Celebração

Já na saída do estádio, o sentimento rubro-negro é que o técnico Roger Silva encontrou a melhor formação, renovando a confiança para a sequência da temporada.

O torcedor Danilo Barros elogiou a postura da equipe na decisão e aproveitou para cutucar os rivais. "O Sport foi muito bem postado em campo desde o início. Roger, finalmente, entrou com o time certo, e acho que tudo segue normal em Pernambuco, com o Sport seguindo tranquilo em finais de Pernambucano".

Fazendo questão de fazer parte da festa, mesmo sem ter entrado no estádio, Nivaldo e o filho Davi Honorato foram celebrar nos Aflitos. Mesmo com apenas oito anos de idade, Davi já comemorou quatro títulos estaduais. O pai acredita que ele é um talismã rubro-negro.

"Estávamos presente nos últimos três títulos, e esse ano a gente fez todo tipo de esforço possível para estar aqui. Ele é um talismã e está comprovado", disse Nivaldo. Aprendendo desde cedo a encarar as rivalidades do futebol de maneira sadia, Davi brincou com os adversários. "Eu acho que essa foi a final de Campeonato Pernambucano mais fácil que o Sport ganhou", brincou o garoto.

Futuro

Encerrado o Campeonato Pernambucano, o Sport agora se concentra na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o título, alguns torcedores enxergam a necessidade de reforços para o restante da temporada. Outros mais empolgados falam em mais conquistas e projetam o Leão retornando ao topo do Nordeste e à Série A.

