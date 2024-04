Torcida faz festa no Ibirapuera, mas Bia Haddad abre duelo com Alemanha com derrota

A- A+

Apesar do apoio maciço da torcida, num vibrante e cheio Ginásio do Ibirapuera, Beatriz Haddad Maia abriu com derrota o confronto entre Brasil e Alemanha, pela fase classificatória da Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo feminina de tênis, em São Paulo. Bia abusou dos erros não forçados na noite desta sexta-feira e foi superada por Laura Siegemund pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h47min.



Bia entrou em quadra como favorita, e não somente pela festa da torcida, que a apoiou do começo ao fim. Mas também por ser a tenista de melhor ranking do confronto. Atual 13ª do mundo, a brasileira demonstrou nervosismo, cometeu 31 erros não forçados e foi alvo fácil da rival. Siegemund, 85ª do ranking, já jogou duplas com Bia e conhece bem os pontos fortes e fracos da brasileira.



A partida começou tensa, principalmente do lado brasileiro. Nervosa, Bia cometeu quatro erros não forçados em série e permitiu a fácil quebra de saque logo no primeiro game do jogo. Mas a reação veio rápida. Bia devolveu no game seguinte e empatou em 1/1. Na sequência, virou o placar.





A brasileira, contudo, teve dificuldades com o seu saque no quinto game e permitiu nova quebra. Siegemund abriu 4/2. Novamente, Bia reagiu. Emplacou dois games seguidos e igualou em 4/4. Mais uma vez, a tenista da casa oscilou no serviço e Siegemund aproveitou o momento favorável. Impôs nova quebra, fez 5/4 e fechar o set no game seguinte, após 55 minutos.



O segundo set manteve o panorama da parcial anterior. Bia sofria no saque, aparentando nervosismo. Do outro lado, a alemã mantinha sua estratégia cautelosa. Quase não arriscava e atuava de forma reativa, à espera do erro da brasileira. Neste ritmo, Siegemund faturou duas quebras em sequência e fez 4/0.



Aos trancos e barrancos, Bia anotou seu primeiro game no set e evitou o "pneu". A torcida celebrou como um gol, sem desanimar. Na sequência, a brasileira confirmou mais um game de serviço. Porém, não tinha forças para reagir. Siegemund, que também exagerava nos erros, foi mais sólida e fechou a partida.



O segundo jogo da série melhor de cinco será disputado ainda nesta sexta-feira. Laura Pigossi, medalhista de bronze nas duplas na Olimpíada de Tóquio, enfrentará Tatjana Maria, 66ª do mundo e principal tenista alemã deste confronto.



No sábado, a programação começará às 15h. Mais uma vez, Bia abrirá o dia. Desta vez, enfrentará Tatjana Maria. O jogo seguinte terá Laura, 125º do ranking de simples, e Siegemund. As duas tenistas alemãs são as mais velhas de todo o confronto. Ambas têm 36 anos.



Brasil e Alemanha disputam uma vaga na fase final da Billie Jean King Cup, que reúne as 12 melhores equipes do mundo. O time nacional busca a vaga nesta fase pela primeira vez neste formato da competição, em vigor desde 2018. O Brasil não se coloca entre os 12 melhores times do planeta desde 1982, quando alcançou as quartas de final da então Fed Cup, nome antigo da Billie Jean King Cup.

