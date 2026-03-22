Torcida invade redes e público xinga Flamengo: entenda caso sobre enteada de Jorginho e Chappel Roan
Menina, que é filha do ator Jude Law, foi abordada por segurança em hotel
Uma situação envolvendo Ada Law, filha do ator britânico Jude Law, ganhou repercussão neste sábado após relato do jogador Jorginho, do Flamengo, sobre uma abordagem considerada agressiva por parte da equipe de segurança da cantora americana Chappell Roan, em um hotel em São Paulo.
Leia também
• Lollapalooza: Orange Blood vai do R&B ao Pop experimental em show com instrumental exuberante
• Lollapalooza 2026 divulga horários dos shows de Sabrina Carpenter, Chappell Roan e outras atrações
• Ex-jogador Jorginho diz que nunca vai trabalhar no Sport e provoca: "Campeão de 87 é o Flamengo"
Segundo o atleta, a menina de 11 anos — que ele trata como filha — estava no restaurante com a mãe, a cantora irlandesa Catherine Harding, quando reconheceu a artista, que está no Brasil para o Lollapalooza. De acordo com o relato, Ada apenas passou pela mesa da cantora e seguiu até a mãe, sem abordagem direta.
Ainda assim, um segurança teria se aproximado exigindo “mais respeito”, em uma atitude classificada por Jorginho como “extremamente agressiva”. O jogador afirmou que a criança ficou abalada após o episódio.
— Sinceramente, não sei em que momento passar por uma mesa e olhar para ver se é alguém é considerado assédio — escreveu.
Ada é filha de Catherine Harding com o ator Jude Law, com quem a cantora teve um relacionamento entre 2014 e 2015.
O caso ganhou novos contornos após a apresentação de Chappell Roan no Lollapalooza. Durante o show, parte do público entoou cânticos ofensivos ao Flamengo, o que ampliou a repercussão do episódio.
Nas redes sociais, torcedores do clube reagiram em massa, invadindo perfis ligados à cantora com críticas e mensagens de repúdio ao ocorrido.