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Torcedores Torcida pernambucana acompanha estreia do Brasil na Copa do Mundo no Parque Dona Lindu O evento reuniu milhares de pessoas com transmissão da partida e apresentações artísticas

Uma parte da torcida pernambucana acompanhou a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo no Parque Dona Lindu, na Zona Sul da cidade, transformando a capital em um ponto de encontro de energia e torcida.

A Arena Nº1 recebeu milhares de pessoas que viveram os lances da partida.

O festival contou com transmissão do jogo em telões, shows e experiências pensadas para quem quer compartilhar a emoção da Copa com milhares de torcedores.

A intensidade da partida manteve o público atento até o último minuto. Mesmo com o placar equilibrado de 1x1, a energia nos telões não diminuiu, reafirmando o apoio incondicional dos torcedores à Seleção.

Para completar a experiência, a trilha sonora da jornada ficou por conta dos cantores Rogerinho e Raphaela Santos, além do DJ da Mata, que mantiveram o astral elevado antes e depois do apito final do confronto entre Brasil e Marrocos.

A festa continua

A Arena Nº1 no Recife segue com programação completa para as próximas partidas em que a Seleção Brasileira estiver em campo.

Entre as atrações confirmadas para os próximos jogos estão DJ Deb Lima, Matheus Fernandes e Felipe Amorim.



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