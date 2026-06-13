Torcida pernambucana acompanha estreia do Brasil na Copa do Mundo no Parque Dona Lindu
O evento reuniu milhares de pessoas com transmissão da partida e apresentações artísticas
Uma parte da torcida pernambucana acompanhou a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo no Parque Dona Lindu, na Zona Sul da cidade, transformando a capital em um ponto de encontro de energia e torcida.
A Arena Nº1 recebeu milhares de pessoas que viveram os lances da partida.
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O festival contou com transmissão do jogo em telões, shows e experiências pensadas para quem quer compartilhar a emoção da Copa com milhares de torcedores.
A intensidade da partida manteve o público atento até o último minuto. Mesmo com o placar equilibrado de 1x1, a energia nos telões não diminuiu, reafirmando o apoio incondicional dos torcedores à Seleção.
Para completar a experiência, a trilha sonora da jornada ficou por conta dos cantores Rogerinho e Raphaela Santos, além do DJ da Mata, que mantiveram o astral elevado antes e depois do apito final do confronto entre Brasil e Marrocos.
A festa continua
A Arena Nº1 no Recife segue com programação completa para as próximas partidas em que a Seleção Brasileira estiver em campo.
Entre as atrações confirmadas para os próximos jogos estão DJ Deb Lima, Matheus Fernandes e Felipe Amorim.