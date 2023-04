A- A+

Futebol Com apoio da torcida, Sport embarca para jogo de ida da final da Copa do Nordeste Leão encara o Ceará, nesta quarta (19), no Castelão, pela decisão regional

Centenas de torcedores do Sport recepcionaram a delegação rubro-negra antes do embarque para Fortaleza, onde a equipe encara o Ceará, nesta quarta (19), no Castelão, pelo duelo de ida da final da Copa do Nordeste. O confronto da volta é no dia 3 de maio, na Ilha do Retiro.



Investigado por esquema de manipulação de resultados, o lateral-esquerdo Igor Cariús viajou com a delegação e tem presença confirmada no jogo. Nesta terça (18), o atleta teve celular, notebook e documentos apreendidos pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), cumprindo decisão da Justiça do Ministério Público de Goiás (MP-GO), em ação que é um desdobramento da Operação “Penalidade Máxima”, que resultou na denúncia de 14 pessoas, entre elas oito jogadores de futebol, na Série B.





Os alvos da ação desta terça-feira tinham o modus operandi semelhante ao aplicado em partidas da segunda divisão. "A investigação indica que as manipulações eram diversas e visavam, por exemplo, assegurar a punição a determinado jogador por cartão amarelo, cartão vermelho, cometimento de penalidade máxima, além de assegurar número de escanteios durante a partida e, até mesmo, o placar de derrota de determinado time no intervalo do jogo", informou o MP-GO em nota.

