Casa Cheia Torcida do Santa Cruz esgota ingressos para partida contra o América-RN, na Arena de Pernambuco A partida acontece neste sábado (30), às 19h, pelo primeiro jogo das quartas de final da Série D

A promessa de casa cheia agora é garantia. Restando cerca de dois dias para o primeiro jogo das quartas de final da Série D contra o América-RN, o Santa Cruz informou que os ingressos para o público geral foram esgotados.

Em comunicado, a Cobra Coral informou que restam apenas poucas unidades destinadas a sócios titulares e proprietários de camarote.

Por conta da divisão para separar a torcida visitante, a carga de ingressos para o jogo foi de 43.000. Desse total, 10% é destinado aos torcedores do Mecão.

Caso a torcida do América-RN esgote seus ingressos, a partida pode ser o maior público do Santa Cruz na Arena de Pernambuco.

Na fase anterior, diante do Altos-PI, o público foi de 42.653 torcedores presentes, que representou o 4º maior da história do estádio.

A partida decisiva entre Santa Cruz e América-RN está marcada para este sábado (30), às 19h, na Arena de Pernambuco.

