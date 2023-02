A- A+

FUTEBOL Torcida visitante está proibida de frequentar estádios em jogos do Trio de Ferro; entenda o caso Jogos de Náutico, Sport e Santa não podem ter torcida visitante nos jogos entre os três e em confrontos pela Copa do Nordeste

Em portaria divulgada no Diário Oficial nesta quarta-feira (15) pelo governo Raquel Lyra e assinado por Carla Patrícia Cintra, Secretária de Defesa Social de Pernambuco, o Estado formalizou a proibição de torcidas visitantes em jogos em Pernambuco que tenham Náutico, Sport e Santa Cruz. Também fica proibido o ingresso de torcedores visitantes de outros clubes que disputem a Copa do Nordeste contra o Trio de Ferro.

Vale lembrar que algumas das medidas já foram tomadas anteriormente pela Secretaria de Defesa Social (SDS) e pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) para enfrentar a violência nos estádios de Pernambuco, em coletiva realizada no dia 30 de janeiro deste ano. Na ocasião, outras medidas entraram em vigor também, como a volta da liberação dos instrumentos musicais.

A portaria entra em vigor a partir desta quarta (15) e tem duração até o dia 6 de março deste ano, quando será realizado um balanço e nova análise pelo Grupo de Trabalho Futebol - GT Futebol, sendo possível uma prorrogação ou encerramento da medida. Veja uma parte da portaria:

CONSIDERANDO que atos criminosos têm sido praticados de forma reiterada nos jogos envolvendo os principais clubes de futebol do Estado, colocando em risco a integridade física de todos que se deslocam até as praças esportivas, inclusive os profissionais envolvidos no evento;

RESOLVE:

Art. 1º Proibir o ingresso de torcida visitante nos jogos, ocorridos em Pernambuco, das agremiações Sport Club do Recife, Clube Náutico Capibaribe, Santa Cruz Futebol Clube, disputados entre si.

Art. 2º Proibir o ingresso de torcida visitante de outros Estados, nos jogos realizados em Pernambuco pela Copa do Nordeste, em que participam as agremiações Sport Club do Recife, Clube Náutico Capibaribe e Santa Cruz Futebol Clube.

Parágrafo Único. A proibição de torcida visitante do presente artigo terá validade até o dia 06 de março de 2023, quando será realizada a avaliação da medida pelo Grupo de Trabalho Futebol – GT Futebol, com a possibilidade de prorrogação, caso assim seja indicado.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



