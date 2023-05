A- A+

SÉRIE B Torcidas femininas do Sport e ABC protagonizam briga durante jogo na Ilha do Retiro Separadas pela divisão entre as arquibancadas, torcedoras chegaram a trocar tapas

Torcedoras do Sport e ABC entraram em confronto durante partida disputada entre as duas equipes neste domingo (28), na Ilha do Retiro, com torcida composta apenas por mulheres, crianças e pessoas com deficiência. A confusão nas arquibancadas foi filmada por torcedoras, que compartilharam registros nas redes socias, e pelas câmeras da transmissão da TV.

A discussão, que envolveu provocações verbais e tapas, aconteceu em um momento decisivo, logo após o gol de Júnior Todinho, do ABC. O gol potiguar, que deixou o placar nivelado, saiu no final do primeiro tempo. A polícia interveio e amenizou o clima nas divisões dos setores.



Entenda decisão do STJD

O Sport está proibido de ter seu público geral nos jogos em casa, devido a uma punião imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela confusão no jogo contra o Vasco, em outubro de 2022. Com isso, apenas mulheres, pessoas com Deficiências (PCD's) e crianças ate 12 anos, estão liberadas para acompanhar o Rubro-negro até o próximo compromisso em casa, diante do Avaí, no próximo dia 07 de julho.



A partida deste domingo (18), diante do ABC, foi a segunda com essa condição. O primeiro jogo com esse modelo de torcida foi contra o Botafogo-SP, no dia 20 de maio, com vitória do Leão por 3x0.

