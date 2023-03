Torcidas organizadas de Pernambuco estão proibidas em Alagoas até fim de 2023

A- A+

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) decidiu vetar a entrada de torcidas organizadas dos clubes de Pernambuco em jogos no estádio Rei Pelé, em Maceió. A proibição vale até o fim de 2023. A decisão já começa a valer para o confronto desta quarta, entre CSA e Sport, pela Copa do Nordeste.





Art. 1º – Proibir o ingresso de todas as Torcidas Organizadas dos clubes de Pernambuco em jogos realizados em Alagoas até o final do ano de 2023, especialmente qualquer torcida do SPORT CLUB DO RECIFE, inclusive, na partida contra o CSA/AL, marcada para esta quarta-feira, 22/03, às 21:30h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL, válida pela 8ª rodada da Copa do Nordeste 2023;



Art. 2º – Esclarecer, ao mesmo tempo, que está vedado o uso nas dependências do Estádio Rei Pelé de qualquer indumentária e objetos (faixas, bandeiras, camisas, bonés, símbolos, calções, agasalhos, toucas, entre outros), que identifiquem os associados de quaisquer Torcidas Organizadas da equipe do SPORT CLUB DO RECIFE /PE neste jogo, e de qualquer outra torcida organizada de clubes de Pernambuco até o fim deste ano.

