Dezenas de membros das torcidas organizadas de Sport e Santa Cruz, a “Jovem” e a “Inferno Coral”, respectivamente, protagonizaram mais um episódio de violência - cenário comum em dias de jogos de futebol entre equipes rivais. Dessa vez, aconteceu na Avenida Presidente Kennedy, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, no início da tarde deste sábado (18). Ninguém foi detido.

Em vídeos que circularam através das redes sociais, foi possível identificar grupos com pedras nas mãos e objetos sendo arremessados, além de luta corporal entre os envolvidos. Uma sequência de barulho também causa dúvida entre tiros ou bombas caseiras.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que afirmou que os membros das torcidas organizadas se dispersaram com a chegada do efetivo ao local, e que nenhum dos envolvidos foi detido, mesmo após rondas serem feitas na área.

"Por volta das 12h deste sábado, policiais militares do 1°BPM foram acionados para averiguar uma ocorrência de briga envolvendo torcedores do Sport e Santa Cruz, na Avenida Presidente Kennedy, em Olinda. Ao chegarem no local, os indivíduos, que estavam em atrito, se dispersaram. Foram realizadas rondas, porém nenhum envolvido foi encontrado. Posteriormente, foi realizado um acompanhamento a um grupo de torcedores, onde todos foram abordados e encaminhados até o Terminal Integrado de Xambá, onde efetuaram o pagamento das passagens e seguiram em direção a Macaxeira", disse a Polícia Militar.



Sport e Santa Cruz se enfrentam, a partir das 17h30 deste sábado (18), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O duelo é válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O Leão entra em campo para tentar se consolidar na liderança do grupo do Regional, enquanto o Tricolor busca vencer para seguir “sonhando” com a classificação.

