Confusão Torcidas uniformizadas do Sport e do ABC/RN protagonizam cenas de violência no Recife Além da briga entre torcidas, policiais militares foram flagrados tentando atropelar com uma viatura torcedores do Sport no bairro dos Aflitos

Confusão, quebra-quebra e violência. No último sábado (21), as torcidas uniformizadas do Sport e do ABC-RN protagonizaram confrontos pelas ruas do Recife e provocaram medo na população. Os dois times jogaram pela Copa do Nordeste na Ilha do Retiro, com vitória para o Sport por 2 a 0. De acordo com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), três pessoas foram presas.

As cenas de violência começaram antes da partida, quando houve pancadaria entre as torcidas e depredações de carros. Em nota, a SDS-PE afirmou que foram registrados confrontos nos bairros de Joana Bezerra e dos Aflitos.

Além das prisões, duas pessoas, sendo uma de Pernambuco e outra do Rio Grande do Norte, foram socorridas e encaminhadas ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central do Recife, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Durante o dia de agressões e vandalismo, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio do Batalhão de Choque, prendeu dois homens por porte de entorpecentes (maconha e cocaína). Ambos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva. Nas imediações da sede do Náutico, onde estava um grupo de torcedores, um homem foi preso por danificar uma viatura policial. Ele foi conduzido para a Central de Plantões da Capital, no bairro de Campo Grande, no Recife.

Em vídeos publicados nas redes sociais, policiais militares foram flagrados tentando atropelar com uma viatura integrantes da torcida do Sport na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nos Aflitos, na Zona Norte da capital pernambucana. A corporação ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Inquérito instaurado

Ainda de acordo com a SDS-PE, a Polícia Civil de Pernambuco instaurou um inquérito e está trabalhando para que todas as pessoas envolvidas em agressões, danos ao patrimônio e outros crimes sejam identificados e responsabilizados penalmente.

“Estão sendo analisadas imagens e outros elementos que possam ajudar a identificar suspeitos e também elucidar as circunstâncias dos atos de violência. A população pode ser parceira da polícia, colaborando com informações entrando em contato com a Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva (81-994884122, via whatsapp, ou e-mail [email protected]). O serviço funciona como disque-denúncia e garante o anonimato”, destacou na nota.

A corporação afirmou que para o evento esportivo, a Polícia Militar empregou 300 policiais de batalhões de área e unidades especializadas, como o Choque, Radiopatrulha, CIPCães, CIPMoto e Cavalaria. “No estádio, a partida transcorreu de forma tranquila, mas houve confrontos entre integrantes desses grupos nos bairros de Joana Bezerra e dos Aflitos. A PMPE esteve presente e intercedeu de imediato, evitando danos patrimoniais ainda maiores e a perda de vidas”, acrescentou.

A SDS se reuniu com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, e está em contato com os demais poderes que constituem o GT Futebol. Além disso, novas diretrizes estão sendo traçadas para maior efetividade na prevenção da violência no contexto dos jogos de futebol e também na repressão a facções criminosas que se fingem de torcida.

“É preciso identificar e punir com mais rigor não apenas aqueles que praticam agressões, depredação e desordem pública, mas os que subsidiam ou ajudam a capitalizar esses grupos. Esse é um grande desafio nacional, e todos os órgãos, poderes constituídos e a sociedade civil precisam estar empenhados na garantia da paz social e na devolução desse espetáculo esportivo aos verdadeiros torcedores”, finalizou.

Torcedores do ABC no Estádio dos Aflitos

Na tarde do sábado, integrantes da torcida uniformizada do ABC foram para dentro da sede do Náutico, nos Aflitos. As imagens, divulgadas através das redes sociais, geraram estranheza e revolta dos internautas. Em nota publicada no mesmo dia, o Clube Náutico Capibaribe se disse “surpreso” diante da presença dos torcedores na sede e afirmou que em nenhum momento houve convite ou autorização oficial para a entrada dos mesmos.

“Segundo informações preliminares, os torcedores foram escoltados até a sede do Náutico, sem que houvesse motivos para isso. O clube foi pego de surpresa, o que impossibilitou reforço da segurança privada no estádio e os torcedores acabaram ocupando as nossas dependências”, destacou.

O clube afirmou que após tomar ciência dos fatos, solicitou apoio das autoridades competentes e os torcedores foram retirados do local por volta das 15h30. “Informamos que, ao longo da próxima semana, buscaremos informações junto ao comando da Polícia Militar para esclarecer os fatos e evitar que cenas como estas se repitam”, pontuou.

“Pedimos desculpas aos nossos sócios que tiveram que se retirar da sede do clube e tiveram seu momento de lazer encerrado previamente. O que ocorreu hoje foi um absurdo”, finalizou a nota.

Confira a nota da SDS-PE na íntegra:

Em relação aos lamentáveis fatos registrados na tarde do último sábado (21), envolvendo confrontos entre as chamadas torcidas organizadas, a Secretaria de Defesa Social, coordenadora das forças estaduais de segurança e também do Grupo de Trabalho Futebol, integrado por clubes, federação Pernambucana de Futebol, Ministério Público e Juizado do Torcedor, presta os seguintes esclarecimentos:

1 - A Polícia Civil de Pernambuco instaurou inquérito e está trabalhando com dedicação para que todas as pessoas envolvidas em agressões, danos ao patrimônio e outros crimes sejam devidamente identificadas e responsabilizadas penalmente. Estão sendo analisadas imagens e outros elementos que possam ajudar a identificar suspeitos e também elucidar as circunstâncias dos atos de violência. A população pode ser parceira da polícia, colaborando com informações entrando em contato com a Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva (81-994884122, via whatsapp, ou e-mail [email protected]). O serviço funciona como disque-denúncia e garante o anonimato.

2 - Durante os fatos associados ao evento esportivo, três pessoas foram presas pelas forças de segurança. Após abordagens, a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Choque, prendeu dois homens por porte de entorpecentes (maconha e cocaína). Eles foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva. Na atuação do efetivo policial em confrontos registrados na imediações da sede do Náutico, para onde se deslocou um grupo de vândalos, um homem foi preso por danificar viatura policial, sendo conduzido para a Central de Plantões da Capital. As diligências e investigações prosseguem.

3 - Na operação de segurança pública para esse evento esportivo, a Polícia Militar empregou 300 policiais, de batalhões de área e unidades especializadas, a exemplo do Choque, Radiopatrulha, CIPCães, CIPMoto e Cavalaria. Ao longo do dia, o trabalho foi intenso, prevenindo e reprimindo agressões e atos de vandalismo, antes e depois do jogo. No estádio, a partida transcorreu de forma tranquila, mas houve confrontos entre integrantes desses grupos nos bairros de Joana Bezerra e dos Aflitos. A PMPE esteve presente e intercedeu de imediato, evitando danos patrimoniais ainda maiores e a perda de vidas. Duas pessoas, sendo uma de Pernambuco e outra do Rio Grande do Norte, foram socorridas pelos policiais e encaminhadas ao Hospital da Restauração pelo Samu. No pós-jogo, houve o acompanhamento e monitoramento para que novos confrontos não ocorrerem em outros locais até a dispersão completa e a volta para casa.

4 - Por fim, a SDS informa que já esteve reunida com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol e está em contato com os demais poderes que constituem o GT Futebol. Novas diretrizes estão sendo traçadas de modo a dar mais efetividade na prevenção da violência no contexto dos jogos de futebol e também na repressão a facções criminosas que se travestem de torcida. É preciso identificar e punir com mais rigor não apenas aqueles que praticam agressões, depredação e desordem pública, mas os que subsidiam ou ajudam a capitalizar esses grupos. Esse é um grande desafio nacional, e todos os órgãos, poderes constituídos e a sociedade civil precisam estar empenhados na garantia da paz social e na devolução desse espetáculo esportivo aos verdadeiros torcedores.

