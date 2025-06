A- A+

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) tornou réus 41 pessoas que estavam envolvidas nas confusões entre as torcidas organizadas de Santa Cruz e Sport, no dia 1º de fevereiro, nas imediações da Rua Real da Torre, na Madalena, Zona Oeste do Recife, antes do Clássico das Multidões ser realizado no Estádio do Arruda, na Zona Norte da capital pernambucana.

Os acusados responderão pelos crimes de homicídio tentado qualificado, associação criminosa e provocação de tumulto.





Em nota do TJPE enviada à reportagem da Folha de Pernambuco, foi informado que o processo tramita na 2ª Vara do Tribunal do Júri Capital, e encontra-se atualmente em sua fase inicial, com o recebimento da denúncia tendo sido oferecida ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), e recebida pelo Poder Judiciário na última sexta-feira (6).

Ainda de acordo com o comunicado, o processo vai citar todos os réus, e aguardar respostas sobre as acusações. Assim, a defesa de cada réu deverá se pronunciar sobre a denúncia, colher testemunhas e juntar documentos nos autos processuais.

Depois da citação, e da apresentação da resposta pela defesa dos acusados, será designada a fase de Instrução e Julgamento, que consiste na realização de audiências voltadas para ouvir testemunhas, réus, e para a Justiça receber a produção de provas apresentadas pela acusação e defesa.

Após encerrada a ouvida de todas as partes processuais nas audiências de Instrução e Julgamento, o Juízo da registrará a sua decisão em sentença.

Relembre a confusão

Membros da torcida organizada de Santa Cruz e Sport se enfrentaram no dia 1º de fevereiro, antes da partida entre os clubes, válida pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano.

Em março, em coletiva de imprensa, a Polícia Civil informou que a principal motivação para o episódio de violência foi o roubo de instrumentos musicais da torcida organizada do Sport, por parte de torcedores do Santa Cruz.

Anteriormente, a Polícia Civil já tinha cumprido 42 mandados de prisão preventiva e três mandados de internação provisória de menor e sequestro de bens foram realizados.

Os mandados são cumpridos nas cidades de Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Ipojuca, Paulista e Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR); e em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata do Estado. Uma dos suspeitos foi preso em Fortaleza, no Ceará.



