Torcidas passam em teste, e clássico entre Sport e Santa Cruz terá duas torcidas, confirma FPF

O Clássico das Multidões entre Sport e Santa Cruz, marcado para este sábado (20), às 16h30, na Arena de Pernambuco, pela terceira rodada do Pernambucano, será com rubro-negros e tricolores nas arquibancadas. Após "teste" na última quarta-feira (17), o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, confirmou que o Estadual voltará a ter a presença das duas torcidas dos clubes envolvidos.

"Tínhamos a certeza que não teríamos problemas (na quarta-feira), e teremos as duas torcidas sem problemas nenhum na Arena", contou Evandro à reportagem da Folha de Pernambuco.

Nessa quarta-feira, em horários diferentes, Sport e Santa Cruz foram mandantes de seus jogos. Havia um receio por parte dos torcedores que confusões pudessem acontecer na Região Metropolitana do Recife. Contudo, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) criou um esquema especial em pontos estratégicos da cidade para evitar confrontos.

Para o clássico deste final de semana, inclusive, o Sport já iniciou a venda de ingressos. Para a torcida tricolor, a comercialização acontecerá exclusivamente no dia da partida, de forma online.

Além de Sport e Santa Cruz, neste sábado, a primeira fase do Pernambucano ainda terá pela frente outros dois clássicos a serem realizados nas próximas semanas: no próximo dia 27, o Tricolor recebe o Náutico, no Arruda. Já no dia 24 de fevereiro, Timbu e Leão se encaram, nos Aflitos.

