Campeonato Italiano Torino vence Atalanta no encerramento da 14ª rodada do Italiano Com estes três pontos, a equipe de Turim ocupa o décimo lugar da tabela. Confira os resultados da 14ª rodada do Campeonato Italiano

Com dois gols do colombiano Duván Zapata e outro do paraguaio Antonio Sanabria o Torino conquistou uma vitória de 3 a 0 sobre a Atalanta nesta segunda-feira (4), na partida que encerrou a décima quarta rodada da Serie A italiana.

O atacante colombiano do 'Toro' não teve pena de seu antigo clube, e balançou as redes aos 22 minutos do primeiro tempo e nos acréscimos da partida (90'+5), embora tenha optado por não comemorar os gols.

'Toni' Sanabria aumentou o placar marcando o segundo gol, de pênalti.

Com estes três pontos, a equipe de Turim ocupa o décimo lugar da tabela com 19 pontos, enquanto a 'Dea' deu um passo atrás nas suas aspirações europeias e permanece em 8º lugar com um ponto a mais que o Torino e a quatro da zona que classifica para a próxima Liga dos Campeões, e que no momento é fechada pela Roma.

Resultados da 14ª rodada do Campeonato Italiano:

Sexta-feira:

Monza - Juventus 1 - 2

Sábado:

Genoa - Empoli 1 - 1

Lazio - Cagliari 1 - 0

Milan - Frosinone 3 - 1

Domingo:

Lecce - Bologna 1 - 1

Fiorentina - Salernitana 3 - 0

Udinese - Hellas Verona 3 - 3

Sassuolo - Roma 1 - 2

Napoli - Inter 0 - 3

Segunda-feira:

Torino - Atalanta 3 - 0

