A- A+

TÊNIS Torneio da ATP nos Emirados Árabes é cancelado e tenistas serão levados para Itália Ataques iranianos ao porto da cidade suspenderam os jogos na terça-feira; jogadores serão transportados até Omã e de lá seguem para Milão

Interrompido desde terça-feira, o torneio Challenger da ATP realizado em Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, atingido por ataques do Irã, foi definitivamente cancelado pela organização. Nesta quarta-feira, a entidade está organizando o transporte de todos os envolvidos no torneio até Milão, na Itália. A viagem acontecerá na quinta-feira.

Na terça-feira, os jogos foram suspensos após ataques iranianos ao porto da cidade. Desde então, os tenistas aguardavam uma solução dos organizadores do torneio. Nesta quarta-feira, eles foram informados de que um voo fretado foi reservado para quinta-feira, às 17h35, partindo de Mascate, capital de Omã. Serão 90 lugares em um Boeing 737, que seguirá para Milão com uma escala técnica no Egito.

Eles farão uma viagem terrestre de quatro horas de estrada (340 km) até o aeroporto de Mascate antes de seguir para Milão. O trajeto será totalmente custeado pela ATP, sem despesas para os jogadores. Porém, a partir da Itália, eles terão que organizar por conta própria a continuação da viagem.

Veja também