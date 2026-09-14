Torneio de futebol feminino reúne 400 meninas em Pernambuco

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Próximo de ser uma das sedes da Copa do Mundo Feminina em 2027, Pernambuco será palco de uma ação voltada à inclusão e ao protagonismo das mulheros no futebol. Entre os dias 17 e 20 de setembro, no Centro Esportivo Santos Dumont, no Recife, cerca de 400 meninas e mulheres, entre 10 e 18 anos, participarão da Liga Social Joga Pra Elas.

Entre os destaques, está a participação de equipes formadas por atletas indígenas e quilombolas, ampliando a representatividade e levando ao campeonato diferentes realidades e comunidades do estado.

A programação começa nos dias 17 e 18, com atividades de formação, oficinas e palestras. Entre os temas previstos estão saúde mental, violência contra a mulher e o legado social da Copa do Mundo Feminina, ampliando a experiência das participantes para além da prática esportiva e promovendo reflexões sobre questões que fazem parte da realidade do público feminino.

Nos dias 19 e 20, será realizada a competição esportiva, reunindo atletas de diferentes regiões e comunidades de Pernambuco, incluindo equipes indígenas e quilombolas de futebol. As finais da competição serão transmitidas ao vivo pelo canal da love.fútbol no YouTube, ampliando o alcance da iniciativa e permitindo que o público acompanhe o encerramento do evento. A organização também será responsável por fornecer uniformes e alimentação para todas as atletas participantes, garantindo estrutura e suporte durante a realização da iniciativa.

“Vamos falar de legado, mas a Liga também é sobre celebrar o trabalho que essas organizações já fazem há anos usando o futebol para a equidade de gênero. Estamos nos organizando como uma rede global focada no desenvolvimento integral de meninas, garantindo o direito de acessarem e ocuparem os esportes e os espaços públicos de forma segura.” Karina Paz - Gerente de Operações da love.fútbol.

Serviço

Liga Social Joga Pra Elas

Data: 17 a 20 de setembro

Local: Centro Esportivo Santos Dumont – Recife/PE

Público: cerca de 400 atletas, entre 10 e 18 anos

Transmissão: canal da love.fútbol no YouTube

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