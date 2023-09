Torneio de Golfe terá participação de Bale, Shevchenko, Djokovic e Carlos Sainz

A- A+

Alguns nomes conhecidos no esporte vão se aventurar em outra modalidade no final deste mês. Os ex-jogadores de futebol Gareth Bale e Andriy Shevchenko, o profissional de tênis Novak Djokovic e o piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz estão confirmados no jogo das estrelas do Ryder Cup, tradicional torneio de golfe que será realizado em Roma, na Itália.

O All Star Match está marcado para o dia 27 de setembro, no clube de golfe Marco Simone, e, além dos citados anteriormente, também deve contar com nomes como Kathryn Newton, Victor Cruz, Leonardo Fioravanti, Kipp Popert, Tommaso Perrino e Garrett Hilbert.

The All-Star Match line up is confirmed. Who will you be supporting?#RyderCup | #AllStarMatch pic.twitter.com/eitGEhFjBo — Ryder Cup (@rydercup) September 6, 2023

A partida comemorativa acontecerá dois dias antes do início da Ryder Cup, que será realizada entre 29 de setembro e 1º de outubro, também em Roma. Os 10 jogadores irão se dividir em duas equipes de cinco e serão lideradas pelo escocês Colin Montgomerie e pelo americano Corey Pavin, capitães na Ryder Cup de 2010.

"Ryder Cup é um evento especial, tendo experimentado a incrível atmosfera da vitória da Europa em 2010, mal posso esperar para experimentar um pouco dessa magia novamente em Roma dentro de algumas semanas. O All-Star Match, sob a capitania de Colin Montgomerie, será uma experiência incrível e estou realmente ansioso para jogar com ótimas pessoas. Com certeza será um evento de alto nível e que os fãs irão realmente gostar", disse Bale em entrevista ao site da Ryder Cup.

Bale, que se aposentou do futebol no início deste ano, sempre foi um entusiasta de golfe. Antes de sua aposentadoria do futebol, o galês já compartilhava suas atividades no esporte em suas folgas e férias nas temporadas europeias e nunca escondeu sua paixão pelo golfe. Em fevereiro deste ano, o ex-atacante, inclusive, fez sua estreia em torneio profissional de golfe, no T&T Pebble Beach Pro-Am.

