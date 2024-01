A- A+

TÊNIS Torneio de Tênis de Toquinho, no Litoral Sul de Pernambuco encerra temporada de 2023; confira Evento contou com nomes de peso nas categorias Sênior e Master da disputa

A temporada de 2023 do Torneio de Tênis de Toquinho foi finalizada com a presença de nomes de peso da modalidade dentro das quadras. O evento já está consolidade no calendário esportivo do Litoral Sul de Pernambuco, que conta, ao todo, com 110 quilômetros de praias.

Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré, Barreiros e São José da Coroa Grande são as sete cidades que compõem o Litoral Sul.

Disputado em duas categorias, Sênior e Master, o torneio teve como campeão a dupla formada por Ricardo Brennand e Heleno Torres, ganhadores do troféu "Encontro de Amigos 2023".

Veja também

FUTEBOL Denir, lendário massagista do Flamengo, morre aos 75 anos