Tênis Torneio de Duplas Shopping do Automóvel tem início nesta sexta (15) no Recife Tênis Clube A competição deve reunir 300 atletas em dois finais de semana; algumas categorias tem inscrições abertas

A partir desta sexta-feira (15) e até o dia 24 deste mês, será disputado o Torneio de Duplas Shopping do Automóvel. A competição reúne nove categorias e tem como sede o Recife Tênis Clube, localizado no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana. A expectativa da organização é juntar 300 atletas nos dois finais de semana.

As categorias iniciante feminino, soma 10 masculino, soma 7 e 45+ já tiveram as inscrições encerradas. Elas serão disputadas entre os dias 15, 16 e 17 de setembro.

Nesta sexta (15), os jogos vão começar a partir das 16h. No final de semana as disputas são mais cedo. A partir das 12h, no sábado (16), e das 9h, no domingo (17).

As duplas que forem participar das categorias iniciante masculino, soma 10 feminino, soma 9, soma 5 e 55+ possuem até a próxima segunda-feira (18) para realizar a inscrição com o custo de R$ 400 por dupla.

Os interessados em participar podem se inscrever através do contato de WhatsApp: (81) 98678-3778. Essas categorias vão disputar no saibro das quadras do RTC nos dias 22, 23 e 24 de setembro. Os horários do segundo final de semana ainda não foram confirmados.

"É grande a expectativa para o primeiro final de semana do Torneio de Duplas Shopping do Automóvel. As chaves foram enviadas aos participantes com antecedência e as duplas estão bem animadas. A equipe do RTC e o Shopping do Automóvel estão preparando tudo com muito carinho para que esse torneio fique marcado na memória de todos os atletas e do público, pois ficamos muito felizes em ter a casa cheia", disse Danielle Lemos, coordenadora administrativa do Recife Tênis Clube.

O torneio é organizado pelo Recife Tênis Clube com o Shopping do Automóvel de Pernambuco como patrocinador principal. A Folha de Pernambuco, junto à Cervejaria Babylon e ao Grupo GPS, também patrocinam o evento que terá R$ 15 mil distribuídos em prêmios. Todas as categorias campeãs serão premiadas.

De acordo com Carla Albuquerque, gerente de marketing do Shopping do Automóvel de Pernambuco, a participação ativa na organização do torneio tem o objetivo de incentivar o esporte e fomentar a criação de novos relacionamentos entre as pessoas que buscam um estilo de vida mais saudável.

