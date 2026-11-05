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Santa Cruz Torneio reúne ex-jogadores, influenciadores e torcedores do Santa Cruz em grande festa no Arruda TT Coral chega ao nono ano com edição especial da Copa do Mundo neste sábado (07)

A torcida do Santa Cruz terá uma programação especial neste sábado (7). Embalados pelo acesso à Série B, ex-jogadores, influenciadores e torcedores vão se reunir no Estádio do Arruda para uma grande festa de futebol e solidariedade. O encontro será durante o TT Coral 2026, torneio que chega ao seu nono ano de história com uma edição especial inspirada na Copa do Mundo. A programação começa às 8h30 e segue até as 19h.

A competição, que nasceu da paixão de um grupo de amigos pelo clube, terá pela primeira vez 12 equipes, representadas por seleções fictícias com nomes e identidades inspirados no universo coral. Ao todo, serão 12 ex-jogadores, 12 influenciadores e mais de 180 participantes, reunindo diferentes gerações de tricolores em um momento de reencontro com a história e de esperança pelo futuro do Santa Cruz.

Entre os ex-jogadores confirmados estão Renatinho, Thiago Costa, Bruno Moraes (General), Thiago Cunha, Wesley, Sandro Manoel, Danny Morais, Roberto, Memo, Raul Cajazeiras, Dênis Marques e Vítor. Os atletas vão dividir o campo com torcedores inscritos na competição, revivendo a emoção de atuar no Arruda e proporcionando uma experiência especial para quem sempre acompanhou seus ídolos das arquibancadas.

O ex-atacante Thiago Cunha estará presente mais uma vez no TT Coral - Foto: Agência Fluir/TT Coral

A edição também contará com 12 influenciadores e personalidades ligadas ao universo tricolor: Rafa Lira, Thiago Chacota, MC Maneirinho, Blogueirinho, Gago Elizeu, Rafa Patrício, Biel Vitor, Ítalo Sena, Jamal da Capital, Shitbot Coral, Drumilis e Daniel Gomes. Eles serão os representantes das equipes, reforçando a mistura de futebol, entretenimento e irreverência que se tornou uma das principais características do torneio.

Para Frederico Dias, um dos diretores do TT Coral, a edição deste ano representa um momento especial na trajetória do evento, tanto pelo crescimento da competição quanto pelo cenário de entusiasmo vivido pela torcida do Santa Cruz.

“Chegamos ao nosso nono ano com uma edição muito especial, inspirada na Copa do Mundo. Pela primeira vez, teremos 12 equipes, com 12 ex-jogadores do Santa Cruz e 12 influenciadores, ampliando a participação e proporcionando uma experiência ainda maior para os torcedores. E tudo isso em um momento muito positivo para o Santa Cruz, com a conquista do acesso à Série B. Nosso objetivo é melhorar a cada ano, sem perder a essência do TT Coral, que é reunir amigos, ídolos e apaixonados pelo clube em uma grande festa de futebol e resenha”, destaca Frederico Dias.

Transmissão

Uma das grandes novidades do TT Coral 2026 será o reforço na estrutura de transmissão dos jogos. Todas as partidas serão exibidas ao vivo pelo canal oficial do TT Coral no YouTube, com uma produção profissional que contará com mais de dez câmeras, recursos de replay e cobertura dos principais momentos da competição.

Os jogos começam às 8h30, com os confrontos dos grupos A e C, que seguem até as 12h30. À tarde, das 13h às 17h, entram em campo as equipes dos grupos B e D. As semifinais estão previstas para 17h30 e 18h, enquanto a grande final será disputada às 18h30, encerrando a programação esportiva.

Outra atração desta edição será o álbum de figurinhas do TT Coral, iniciativa que promete movimentar os participantes e valorizar ainda mais a experiência de fazer parte do torneio.

Solidariedade

Além do futebol e da confraternização, o TT Coral mantém seu compromisso com a responsabilidade social. Mais uma vez, a competição realizará uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis em benefício do Lar de Clara, instituição que desenvolve um importante trabalho social e educacional com crianças e adolescentes.

Torneio do TT Coral mobilizará torcedores, influenciadores e ex-jogadores no estádio do Arruda no próximo sábado (07) - Foto: Agência Fluir/TT Coral

A iniciativa mobiliza jogadores, influenciadores, familiares, parceiros e participantes, que são convidados a contribuir com doações durante o evento. Em 2024, a campanha arrecadou mais de meia tonelada de alimentos, destinada à instituição. A expectativa é ampliar a mobilização solidária nesta edição, reforçando o compromisso social que acompanha o crescimento do torneio.

“A parte social é muito importante para nós. O TT Coral é uma festa do futebol e da torcida, mas também é uma oportunidade de ajudar quem precisa. Vamos continuar apoiando o Lar de Clara, mobilizando todos os envolvidos para arrecadar alimentos e contribuir com o trabalho realizado pela instituição. Queremos que o evento cresça não apenas dentro de campo, mas também no impacto positivo que proporciona à sociedade”, ressalta Frederico Dias.

História

Criado em 2018 por um grupo de amigos apaixonados pelo Santa Cruz, o TT Coral surgiu com uma proposta original: reunir futebol, irreverência e a história do clube em uma experiência diferente para os torcedores.

Ao longo dos anos, a competição cresceu, ampliou o número de participantes, incorporou novas estruturas e passou a contar com a presença de ex-atletas e influenciadores, mantendo o clima descontraído que marcou suas primeiras edições.

A criatividade também está presente na identidade das equipes, que recebem nomes inspirados em referências históricas, expressões e símbolos do universo tricolor. Em 2026, a temática da Copa do Mundo ganha destaque com seleções como Cobrasil, Argentina, Celestri, FrançaNta, Países Corais, Cobradá, Coralemanha, Tritália, Tringlaterra, Sana, Coral do Sul e Espanta.

TT Coral chega ao nono ano de disputas - Foto: Agência Fluir/TT Coral

Os uniformes personalizados, os escudos e as identidades de cada equipe fazem parte do espetáculo, reforçando o sentimento de pertencimento e a conexão dos participantes com o Santa Cruz.

Mais do que uma competição esportiva, o TT Coral se consolidou como um encontro de gerações de torcedores, aproximando antigos ídolos de quem acompanhou suas trajetórias nas arquibancadas. Em um ano marcado pela conquista do acesso à Série B, o evento ganha um significado ainda mais especial, celebrando a paixão de uma torcida que nunca deixou de acreditar no clube.

“Vai ser uma grande festa no Arruda, com muitos ex-jogadores, influenciadores e torcedores participando. A cada ano procuramos trazer novidades, melhorar a estrutura e fazer com que todos tenham uma experiência inesquecível. O TT Coral é feito por pessoas que amam o Santa Cruz, e queremos que essa edição seja mais um capítulo especial dessa história”, conclui Frederico Dias.

Serviço

TT Coral 2026 – Copa do Mundo

* Data: Sábado, 7 de novembro de 2026

* Horário: Das 8h30 às 19h

* Local: Estádio do Arruda, Recife (PE)

* Equipes: 12 seleções temáticas

* Participantes: Mais de 180 jogadores

* Convidados: 12 ex-jogadores do Santa Cruz e 12 influenciadores

* Transmissão: Ao vivo pelo canal TT Coral no YouTube, com mais de dez câmeras e recursos de replay

* Jogos da manhã: 8h30 às 12h30

* Jogos da tarde: 13h às 17h

* Semifinais: 17h30 e 18h

* Grande final: 18h30

* Ação social: Arrecadação de alimentos não perecíveis para o Lar de Clara

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