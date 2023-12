A- A+

Solidariedade Torneio solidário de Beach Tênis no Paiva arrecada alimentos para Natal de famílias carentes Todo alimento arrecadado será distribuído em comunidades de Ponte dos Carvalhos, no Cabo

A Associação Reserva do Paiva e a Associação Amigos de Ponte dos Carvalhos promovem uma ação social para ajudar o Natal de mais de 500 famílias do município do Cabo de Santo Agostinho. No dia 16 dezembro, a partir das 8h, será realizado um torneio de Beach Tênis, no Paiva, sob a coordenação da professora Lu Gutierrez. Para participar, a inscrição solidária será a doação de uma cesta básica.

Todos os alimentos arrecadados serão distribuídos no dia 21 de dezembro para as famílias mais carentes das comunidades de Ponte dos Carvalhos nas localidades do Maruim, Caçari, Beira da Maré, Casa de Farinha e Francisco Julião.

De acordo com a responsável pela ação social, Marcela Rufino, a participação de todos no torneio amistoso e solidário é muito importante. “Vamos fazer a entrega dessas cestas básicas às famílias mais carentes. As doações deverão serem feitas no dia 16 de dezembro, no ato da inscrição para a participação do torneio. Ficaremos muito gratos em ter a participação de todos para que juntos possamos mostrar que se cada um fizer um pouco, conseguiremos fazer com que essas famílias tenham dias melhores e um Natal com alimentos para os seus”, afirma.

Atualmente, de acordo com informações da Secretaria de Programas Sociais do Cabo de Santo Agostinho, mais de 75% das famílias vivem em situação de miserabilidade em Ponte dos Carvalhos.

