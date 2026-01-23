A- A+

Futebol Toró é desfalque, Reginaldo é dúvida: veja como chega o Náutico para o Clássico das Emoções Timbu visita o Santa Cruz, neste domingo (25), na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano

A imagem do atacante Jonas Toró saindo carregado do gramado da Arena de Pernambuco, após a vitória do Náutico por 4x0 diante do Jaguar, pelo Campeonato Pernambucano, acendeu o sinal de alerta na comissão alvirrubra de um possível desfalque do atleta para o duelo do domingo (25), contra o Santa Cruz, também em São Lourenço da Mata. Menos de 24 horas, veio a notícia.





"Toró está fora do jogo. Ele teve essa sensação (lesão muscular), mas não foi algo grande”, informou brevemente o técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos. Sem o atacante, a tendência é que o trio ofensivo continue com Junior Todinho, Vinícius e Paulo Sérgio.

Na lateral direita, a preocupação gira em torno de Reginaldo. O jogador também terminou o jogo passado com dores e virou dúvida para o clássico.

“Ele será analisado. Ele estava performando bem fisicamente e tecnicamente está entrando no nosso ritmo de jogo. Quando ele chegou ao banco, ele informou que saiu com um peso na posterior. Você sente uma linha do músculo puxar e já se sabe que é uma pequena lesão, procurando entender somente qual o grau. A gente precisa entender até que ponto isso gerou talvez uma lesão de grau 1, um edema ou nada. O entendimento é que provavelmente não vai ser nada e ele estará apto para o clássico”, projetou Guilherme.



Disparidade

Náutico e Santa chegam em momentos distintos. O Timbu é o líder da competição, com 12 pontos e 100% de aproveitando, tendo melhor defesa e ataque. Já o Santa vem de derrota para o Retrô e ocupa o quarto lugar, com sete pontos.



“Temos um clássico. Independente das condições em que ambas as equipes estão, vamos para um jogo aberto, em que o nível de ansiedade sobe. O nível de dedicação, pela importância que o jogo tem, pelo resultado que é um ponto de virada, tudo isso é histórico e toma uma proporção maior”, afirmou o treinador Guilherme dos Anjos.

O Náutico deve ir a campo com Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Samuel, Luiz Felipe (Wenderson) e Dodô; Junior Todinho, Vinícius e Paulo Sérgio.

