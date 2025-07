Tota Magalhães se torna 1ª brasileira a disputar versão feminina da Volta da França

Após estrear nos Jogos Olímpicos, em Paris-2024, a ciclista Tota Magalhães foi confirmada nesta quarta-feira na disputa da versão feminina da Volta da França. A carioca de 24 anos será a primeira atleta do Brasil a disputar a tradicional competição, que não terá outras representantes nacionais.

Leia também

• Número 1 do mundo, Sinner demite preparador que "revelou segredos" e recontrata dispensado por erro

• Brasil vence Paraguai e garante vaga antecipada na semifinal da Copa América feminina

Tota vai integrar a equipe Movistar Team. Ela foi confirmada no time após se destacar noGiro d'Italia, segunda prova mais tradicional do ciclismo mundial, atrás apenas da Volta da França, na qual atuou como gregária (auxiliar) da líder Marlen Reusser. O time obteve três vitórias de etapa e o vice geral da competição."Participar do Tour de France Femmes é um sonho que agora se torna realidade. Estou pronta para ajudar a equipe e mostrar a força e determinação do nosso País nesta grande competição", celebrou Tota, que quer inspirar as novas gerações no ciclismo brasileiro."Espero que, ao verem uma foto minha no Tour, meninas de 10 anos pensem: 'Que maneiro, um dia quero fazer isso'. Se eu puder motivar novas ciclistas, já valeu cada treino", afirmou.