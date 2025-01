A- A+

Futebol Técnico do Tottenham diz que Bentancur fica fora por duas semanas: 'Seguiremos os protocolos' Uruguaio sofreu uma concussão na vitória diante do Liverpool, pela Copa da Liga Inglesa

Ange Postecoglou, técnico do Tottenham, confirmou nesta sexta-feira (10), em conversa com os repórteres, que o uruguaio Rodrigo Bentancur sofreu uma concussão na vitória diante do Liverpool, em jogo da Copa da Liga Inglesa. O atleta deve ficar afastado por até duas semanas.

"Está tudo bem. Parece uma concussão, nada mais do que isso. Ele está novamente em casa. Obviamente vamos seguir todos os protocolos neste período. Os médicos fizeram todos os testes para saber se estava tudo bem. Acho são algumas semanas para se ter certeza de que está tudo certo", afirmou o comandante durante entrevista coletiva.

Os protocolos de concussão indicam que o jogador perderá no mínimo 12 dias de recuperação. Segundo o jornal inglês Daily Mail o meia não poderá retornar ao campo de treinamento até que receba a liberação.

Na última quarta-feira (9), após tentar cabecear uma bola, o uruguaio caiu de mau jeito e bateu com a cabeça no chão no duelo com o Liverpool.

Os companheiros ficaram apreensivos com o estado do jogador e a partida ficou nove minutos paralisada até que Bentancur fosse retirado de maca. Ele deixou o campo imobilizado e com o auxílio de uma máscara de oxigênio.

Em meio a este problema extracampo, Ange Postecoglou deu seguimento à preparação da equipe, que no domingo enfrenta o Tamworth, em compromisso válido pela terceira fase da Copa da Inglaterra. O confronto acontece às 9h30 (horário de Brasília).

"Temos que estar focados na partida para conseguirmos o nosso objetivo. Vai ser um jogo onde o adversário vai estar motivado para tentar nos superar jogando em sua casa", comentou o comandante do Tottenham.



Veja também

Sport Sport negocia saída de Luciano Castán para o Criciúma